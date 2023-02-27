Стреляли не из Беларуси: на Волыни погиб боец ТрО, полиция начала расследование. Фото и все подробности
В воскресенье, 26 февраля, на Волыни простились с 33-летним бойцом теробороны, погибшим на границе с Беларусью. Сергей Панасюк был убит выстрелами, но не с беларуской территории.
Как рассказал спикер бригады ТрО Волыни Сергей Хоминский "Суспільному", защитник погиб на рассвете. При каких обстоятельствах – сейчас устанавливают правоохранители.
"Следствие ведут правоохранительные органы, также проводится служебное расследование соответствующими подразделениями бригады", – сказал Хоминский.
В то же время инспектор сектора коммуникации Национальной полиции Волынской области Марина Балдич сообщила, что по факту гибели бойца ТрО сведения внесены в ЕРДР по статье умышленное убийство.
"Точно известно, что выстрелы производились не со стороны Беларуси. Детали будут выяснены во время продолжающегося досудебного следствия", – сказала она.
Сергей Панасюк был участником АТО. В ряды ТрО защитник вступил в первые дни масштабной войны с РФ, был командиром стрелкового взвода.
У военного остались сын и дочь.
Ранее на Волыни простились с отцом и сыном, которые погибли в один день в боях за Украину. 26-летний Александр Куцык защищал родную землю с 2016 года и потерял на войне с РФ здоровье, но не колебался и пошел воевать, когда началось полномасштабное вторжение. Вместе с ним ушел на фронт и его отец Михаил.
Как сообщал OBOZREVATEL, на днях на Волыни сошел с рельсов поезд Киев – Варшава. Инцидент произошел в районе железнодорожного моста через реку Турия, к счастью, никто не пострадал.
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