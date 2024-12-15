Стрелял в толпу из автомата: на Ривненщине неизвестный ранил четырех человек

В ночь на воскресенье, 15 декабря, в селе Великие Селища на Ривненщине конфликт между двумя компаниями завершился стрельбой. Огнестрельные ранения получили четверо молодых людей.

Видео дня

Об инциденте сообщила пресс-служба полиции Ривненской области. Дело расследуют полицейские поселка Березное.

По предварительным данным, около часу ночи в селе Большие Поселки между двумя компаниями возник конфликт, во время которого парень несколько раз выстрелил из автомата в толпу участников из другой компании.

Огнестрельные ранения получили четверо молодых мужчин.

Всех госпитализировали, угрозы жизни нет, сообщили в полиции.

Сам стрелок скрылся с места событий, однако его разыскали через несколько часов.

Решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст. 208 УПК РФ.

По факту покушения на умышленное убийство нескольких человек следователи открыли уголовное производство.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 ноября в Киеве в ресторане гостиницы Sky Loft произошла стычка между посетителями, которая закончилась стрельбой. Ранение получил охранник заведения и гость, а один человек погиб.

Стрелком оказался мастер спорта по тайскому боксу Дмитрий Рашевский.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!