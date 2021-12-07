Страшна трагедія трапилася сьогодні вранці поблизу Чернігова.

Близько восьмої ранку водій вантажівки, порушивши правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з маршрутним автобусом. У результаті аварії станом на зараз загинуло тринадцять людей. Інші – у важкому стані.

Висловлюю свої глибокі співчуття рідним та близьким загиблих. Це непоправна втрата!

Поліція розслідує обставини трагедії та проводить необхідні слідчі дії.

Закликаю усіх ретельно дотримуватися Правил дорожнього руху! Адже їх порушення оплачується не лише штрафами, але й життям ні в чому невинних людей.

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Патрульна поліція суворо каратиме водіїв та власників комерційних транспортних засобів, які їздять на "лисій гумі" або використовують для економії грошей колеса, які мають недопустимі недоліки. А також тих, хто, перевищує швидкісний режим та правила маневрування, не думаючи ні про свою безпеку, ні про безпеку інших учасників руху.

У цьому місяці за моєю ініціативою у Верховну Раду України буде внесено законопроекти, спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху.

І наостанок, звертаюсь до кожного водія! Будьте пильними та обережними, сівши за кермо. Адже ви несете відповідальність не тільки за своє життя й здоров’я, але й за життя і здоров’я інших.