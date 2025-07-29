'Страшная статистика': в 'УЗ' рассказали, сколько детей погибли с начала года из-за нарушения правил безопасности на железной дороге

С начала года из-за нарушения правил безопасности на железной дороге в Украине погибли почти 20 детей. Они играли в опасную "игру" – цеплялись на вагоны поездов ради видео и лайков в соцсети.

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Об этом сообщили в "Укрзализныце". Представители компании совместно со спасателями, Красным Крестом и Ювенальной полицией провели для детей спасательные учения.

Что известно

По данным УЗ, 18 детей погибли с начала года из-за нарушения правил безопасности на железной дороге.

"Эта страшная статистика начинается с игры, а заканчивается трагедией. Зацеперство – это опасное "хобби", когда подростки цепляются к внешним частям поезда ради видео и лайков. Это опасное развлечение угрожает жизни зацеперов, пассажиров и работников железной дороги", – говорится в сообщении

Чтобы донести до несовершеннолетних украинцев угрозы, которые несет это опасное "развлечение", "Укрзализныця" вместе с ГСЧС, отрядом быстрого реагирования Красного Креста и Ювенальной полицией провели спасательные учения для детей.

"Чтобы остановить эти трагедии, важно научить детей безопасному поведению и показать на практике, к чему могут привести такие игры. Во время моделирования ситуации более 100 железнодорожников вместе со спасателями отработали все необходимые этапы спасения при пожаре, который произошел из-за зацепинга: обесточили контактную сеть; эвакуировали пассажиров; помогли пострадавшему; координировали спасательные службы", – рассказали в УЗ.

За учениями наблюдали более 60 детей от 5 до 16 лет.

После воспроизведения события для детей провели специальный урок безопасности на железнодорожном транспорте и рассказали, как распознать минную или пожарную опасность.

"В течение года все железнодорожники и железнодорожницы проходят обязательные тренинги по безопасности и домедицинской помощи. Мы продолжим организовывать занятия для детей, чтобы воспитывать сознательное отношение к безопасности на железной дороге и предотвращать трагические случаи", – отметили в УЗ, призвав украинцев доносить до своих детей, что зацепинг — это не игра, а риск для жизни.

Что предшествовало

Недавно в Хмельницкой области на железной дороге погиб 12-летний мальчик. Ребенок на мопеде столкнулся с дрезиной на нерегулируемом железнодорожном переезде. Подросток погиб на месте.

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