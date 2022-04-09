'Страна мертвых душ': России припомнили зверства в Чеченской войне. Видео 18+

Российские оккупанты, которые сейчас убивают, насилуют и пытают мирных украинцев, ровно то же делали в Чечне во время русско-чеченской войны. И делали они это с радостным ржанием и без всякого милосердия ни к безоружным мужчинам, ни к беззащитным женщинам.

Кадры из хроники войны в Чечне, зафиксировавшие жестокую казнь чеченских мужчин и женщин, были показаны в фильме "Поиск", вышедшем в 2014 году. Фрагмент документальной ленты опубликовала пользовательница Facebook Галина Спиридонова.

"Разница - много лет, но ничего не изменилось, разве это человекообразное могло родить и воспитать человека?.. Его убили за то, что он начал молиться... Ее убили за то, что назвала их убийцами... А сейчас они уверяют , что Буча - это постановка и отрицают свои зверства в Украине", - отметила автор сообщения.

Видео дня

На видео видно, как российские оккупанты обступили двух чеченских женщин и одного мужчину. Они орут, что хотят "жить, бухать и трахаться". И начали задевать женщин.

Чеченец вмешался и, несмотря на то, что русские ублюдки были до зубов вооружены, напомнил им, что перед ними женщины. И назвал трусами извергов, которые проявляют свою храбрость только когда сбиваются в стаи и имеют дело с женщинами.

Тогда один из оккупантов сильно его ударил – безоружный мужчина согнулся от боли.

Младшая из женщин бросилась умолять рашистов, не трогать их. А мужчина, придя в себя после удара, начал шепотом молиться.

"Ты молишься, с*ка? Заткнись!" - начал визжать один из оккупантов. А потом пулеметной очередью убил мужчину.

Женщину, бросившуюся на тело убитого чеченца с криком "Убийцы!" тот же российский преступник убил тоже.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сейчас, после того, что творили россияне в Чечне, войска нынешнего главы этой республики Рамзана Кадырова так же едут воевать в Украину - бок о бок с потомками палачей своего народа.

А иногда – и под командованием тех, кто отдавал приказы уничтожать чеченцев и бомбить Грозный. Так, в Украине ликвидировали военного коменданта Самары, ранее воевавшего в Чечне и Сирии.

В благодарность за предательство памяти убитых Россией чеченцев семьям погибших в Украине кадыровцев выдали "щедрое вознаграждение": мешок картофеля, лука и литр масла.