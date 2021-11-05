Сунь голову в пасть... Это про тех, кто живут тем, что хотят победы на оккупированных. Не просто победы, не просто деоккупации, а именно зачистки. Именно поэтому они суют голову в пасть врагу

Ни один гражданский не поймет того, что происходит на оккупированных. Ибо эти люди каждый день суют голову в такие пасти, что бывалым разведосам и не снилось.

Не, мы не самые аху*нные. До военных нам далеко (они профи как-никак). Но то, что ты можешь зайти в те двери, в которые никто не зайдет из военных сегодня, как минимум говорит о простом – ты себе уже все доказал в этой жизни. Ты смог, ты не побоялся, ты выжил.

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Ты живёшь. По крайней мере – пока. Ты можешь даже признать, что это пародия на жизнь, ведь ты на оккупированных, а не на пляже.

Но вчера ты попил кофе с кем надо и за 25 минут понял планы врага по поводу ХХХ. Более того, ты знаешь, как это использовать против врага, ведь ты не теоретик, а практик.

Да, часто тебе хочется задушить некоторых личностей из своего окружения. Или просто перерезать им глотки (толерасты идут в сад). Соседям, которые в*тные, их родственникам + от той с*ке, у которой сын в дынырийском стаде "служит" – всем им хочется подарить массаж. По горлу бензопилой. В ж*пу толерантность, они тебя на ремни порежут, если поймут или узнают, кто ты на самом деле

Но ты терпишь. Ты должен терпеть. Твоё оружие – это уши и анализ. Твое оружие – это умение услышать то, что тебе не хотели сказать или хотели сказать по секрету, чтоб нигде не вышло. Ты должен слушать и не перебивать, ведь в*та сама все тебе расскажет.

Но тупо слушать тоже нельзя, ты хоть иногда должен вставлять некоторые фразы в диалог. И тут самая большая проблема – одно неверное слово в разговоре = увлекательный тур на пыточную. Твое минное поле не в лесу, не на линии разграничения, а здесь находится. Более того, также ты не имеешь права показать мимикой врагу то, что ты не тот, кем есть на самом деле. Это будет и фиаско, и подвал. Если повезёт. Потому что ты уверен в том, что тебя живьём прикопают

Страха нет, если что. Страх ушел в 2014-м году. Хотя... Вру, страх есть – грызть себя за то, что делаешь слишком мало. Также ты боишься подставить тех, кого знаешь лично. Поэтому ты всегда думаешь не о себе, а об окружении – твоя ошибка слишком дорого стОит, ты не имеешь права ошибиться или протупить.

И так каждый день (война выходных не берёт, если что). Ты или 24/7 в войне, или не морочишь никому голову. Тебе нужно все, тебе – только эффект 8D и эффект, с*ка, полного присутствия

Мораль проста. Осень. Пасмурно. Драсьте