Стоматолог, протаранившая собор в Тернополе, была под наркотиками – прокуратура

Выяснилось, что 35-летняя жительница Тернополя, которая на авто протаранила Архикатедральный собор города, на момент ДТП была в состоянии наркотического опьянения. Напомним, что с места аварии женщину госпитализировали.

Об этом пишет "Суспільне Тернопіль". То, что виновница ДТП была под наркотиками, уже подтверждено медицинской экспертизой.

Кроме того, стало известно, что женщина целенаправленно въехала в храм.

Уже во вторник, 26 апреля, ей, вероятно, будут выбирать меру пресечения. Ее подозревают по статье 178 Уголовного кодекса Украины (повреждение религиозных сооружений или культовых зданий).

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"Прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей", – сказал глава Тернопольской областной прокуратуры Андрей Миколайчук.

Напомним, что 23 апреля в Тернополе произошло ДТП с участием легкового автомобиля Audi. Водитель по неизвестным причинам снесла металлическую дверь Кафедрального собора и влетела в помещение.

Машина заехала внутрь культовой постройки и повредила церковное имущество.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области в ДТП попал автомобиль с семьей из Мариуполя. В результате аварии погибли 70-летний водитель и его жена.