Стало плохо во время танцев в лагере: 16-летняя девушка умерла на курорте в Херсонской области

В Геническом районе на Херсонщине внезапно умерла 16-летняя отдыхающая детского лагеря на Арабатской Стрелке. Ей стало плохо во время танцев, она потеряла сознание.

В полиции OBOZREVATEL информацию подтвердили, отметив, что ребенок умер уже в больнице. Предварительные результаты вскрытия показали проблемы с сердцем.

Лагерь расположен в селе Счастливцево. Трагический случай там произошел поздно вечером в воскресенье, 29 августа.

Потерявшую сознание девушку частным транспортом в сопровождении медработников из детского лагеря доставили в приемное отделение Генической райбольницы. Однако врачи лишь констатировали смерть несовершеннолетней, передает "Новый Визит".

Ребенок приехал в лагерь из Кривого Рога. Согласно медицинской справке 16-летней воспитанницы, она была здорова и не имела патологий, которые могли бы привести к смерти. Причины летального исхода сейчас устанавливаются.

Напомним: это не первая трагедия в детских лагерях на Арабатской Стрелке. Недавно в одном из таких под Геническом после физических нагрузок впал в кому 12-летний Тимофей из Закарпатья.

Мальчика частной скорой родители перевезли в больницу родного города, где он умер через несколько дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в лагере на Одесщине 30 детей заразились штаммом Дельта коронавируса. Вспышка произошла в детском центре "Молодая гвардия".