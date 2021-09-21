В Сирии ликвидировали одного из главных террористов "Аль-Каиды"

США нанесли авиаудар близ города Идлиб (северо-запад Сирии) по боевикам террористической организации "Аль-Каида". Заявляется, что в ходе операции ликвидирован был один из высокопоставленных лидеров группировки, имя которого не называется.

Об успешной операции в понедельник, 20 сентября, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби со ссылкой на военное командование. Брифинг транслировался на Twitter-странице Министерства обороны США (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как сказал чиновник, американские военные ударили по высокопоставленному лидеру "Аль-Каиды" рядом с Идлибом, население которого – 165 тысяч.

"По предварительным данным, удар достиг своей цели", – заявил Кирби, добавив: данных о случайных жертвах среди гражданских нет. Он сказал, что предоставить больше информации пока не может.

Добавим, что ультрарадикальная международная террористическая организация "Аль-Каида" появилась в 80-х. Целью боевики провозгласили создание "Великого исламского халифата". После ряда крупных терактов группировка стала широко известна в мире.

В частности, "Аль-Каида" стоит за организацией терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке (США). Жертвами тех событий стали 2977 человек. Детально о том, как произошла трагедия, читайте тут.

Отметим, что с 16 сентября в силу вступили новые санкции США – против пяти граждан Турции, связанных с "Аль-Каидой". Как установили в Соединенных Штатах, попавшие под ограничения лица поддерживали террористическую организацию финансово и материально-технически.

Брифинг представителя Пентагона:

LIVE: @PentagonPresSec John F. Kirby holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/zkEq1NIbYZ — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) September 20, 2021

Как писал OBOZREVATEL, недавно во Франции сообщили, что их военные убили исламского боевика Аднана Абу Валида аль-Сахрави. Он был лидером "Исламского государства" в районе Сахель Западной Африки. В США предлагали $5 млн в качестве вознаграждения за боевика.