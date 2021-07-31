США обвинили Россию в новой масштабной хакерской атаке: подробности

США обвинили Россию в новой масштабной хакерской атаке. В Вашингтоне заявили, что россияне взломали учетные записи электронной почты самых известных федеральных прокуроров по всей стране.

Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили в Министерстве юстиции США, передает Аssociated Рress. Отмечается, что хакерская атака была зафиксирована в 2020 году.

Взломаны были 80% учетных записей Microsoft, которые использовали сотрудники четырех прокуроров в Нью-Йорке. Всего в 27 офисах прокуратуры США атаке подверглась электронная почта минимум одного работника. В Минюсте считают, что счета были скомпрометированы с 7 мая по 27 декабря прошлого года.

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В Вашингтоне заявили, что за масштабной кампанией кибершпионажа стоят российские хакеры, атаковавшие SolarWinds. Они были обнаружены впервые в середине декабря 2020 года. Злоумышленники проникли в десятки компаний частного сектора и аналитических центров, а также минимум в девять правительственных агентств США.

Президент США Джо Байден потребовал от президента России Владимира Путина принять меры для сдерживания киберпреступников из РФ. Также он предупредил, что Соединенные Штаты будут предпринимать любые действия для защиты.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент США Джо Байден предупредил об угрозе серьезных кибератак. По его словам, она растет со стороны России и Китая, в связи с чем увеличивается вероятность "настоящей войны с оружием".