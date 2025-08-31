Спрятался за гаражом и открыл огонь: в Донецкой области оккупант убил гражданского, момент преступления зафиксировали камеры. Видео

Военный страны-агрессора России 28 августа из автомата расстрелял гражданского в поселке Новоэкономиче Покровского районаДонецкой области. Убийца прятался за гаражом частного дома и произвел прицельный выстрел, увидев мужчину во дворе.

Как говорится в заявлении Донецкой областной прокуратуры, в одном из Telegram-каналов опубликовано видео, на котором задокументировано очередное военное преступление войск РФ против гражданского населения. Начато расследование.

Что известно о расстреле гражданского

По данным следствия, в четверг, 28 августа, в Новоэкономичном военнослужащий вооруженных сил страны-агрессора спрятался за гаражом частного домовладения.

Увидев во дворе мужчину, он произвел прицельный выстрел и убил мирного жителя из автоматического оружия.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях осуществляют досудебное расследование.

Сейчас ведутся неотложные розыскные действия, направленные на установление личности погибшего и причастного к преступлению оккупанта, сообщили в прокуратуре.

Ранее в 1-й корпусе Нацгвардии "Азов" сообщили, что во время аэроразведки в одном из населенных пунктов Покровского района Донецкой области зафиксировано, как военный ВС РФ расстрелял пожилого мужчину на его дворе.

По имеющейся информации, преступление совершил военнослужащий 95-го отдельного стрелкового полка 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии ВС РФ.

Оккупанты систематически убивают гражданских

Российские оккупанты не впервые расстреливают гражданских лиц в Донецкой области. Только 18 августа в прокуратуре Донецкой области сообщали, что военный страны-оккупанта расстрелял гражданского в районе Родинского.

А в поселке Торское захватчики расстреляли гражданского мужчину, который двигался на велосипеде, сообщили 22 июля в 63-й отдельной механизированной бригаде.

Он упал после ранения, после чего россияне добили его прицельным огнем. Правоохранители задокументировали военное преступление.

Как писал OBOZ.UA, 27 августа в ГУР сообщили, что перехватили разговор военных России, во время которого командир отдал приказ пытать украинских пленных во время боевых действий. В украинской разведке указали, что факт пыток стал частью масштабного перечня военных преступлений россиян против украинских пленных.

