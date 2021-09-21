Залезли в сундук и задохнулись: подробности трагедии с маленькими детьми на Донетчине

В Донецкой области при трагических обстоятельствах погибли брат с сестрой. Они закрылись в старинном сундуке, когда родители уехали на сбор урожая картофеля в соседний населенный пункт. Но вот открыть крышку дети уже не смогли. А поскольку старый сундук был сделан на совесть, то воздух в него практически не поступал. Малыши просто задохнулись.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В понедельник, 20 сентября, в селе Никольское Волновахского района хоронили 10-летнюю Аню и 7-летнего Мишу Пресновых.

А сама трагедия произошла в субботу, 18 сентября. В тот день еще на рассвете родители уехали в соседнее село за 30 км собирать картошку на полях. А дети остались дома, они спали, ведь был выходной день и в школу собираться не нужно было.

Видео дня

По словам родителей, в последний раз с детьми по телефону они разговаривали в 10 часов утра и все было нормально, а уже через час трубку никто из них не взял. "Бросить все и вернуться домой они, видимо, не могли. Село находится в 30 км от нас, туда работников везут транспортом и вечером возвращают", – говорит OBOZREVATEL староста села Николай Кондращенко.

Родители вернулись домой вечером, но детей в доме не нашли. Мама обратилась в полицию примерно в 18:00. Правоохранители и местные жители стали искать детей в округе.

"Ходили по дворам, полицейские спрашивали, не видели ли двух детей – мальчика и девочку. Говорят, что служебная собака все время возвращалась во двор, словно подсказывала, что дети где-то тут", – рассказывает местный житель Игорь.

И действительно, когда полицейские стали осматривать помещение, то в старом сундуке обнаружили два тела – Аня и Миша задохнулись.

"Как рассказал их родственник, это старинный сундук, изготовлен где-то в 1700-х годах. Он передавался из поколения в поколение как приданое. Сделан добротно, так, что воздух туда, видимо, практически не попадал. Когда дети туда залезли, то щеколда для навесного замка захлопнулась, и они не смогли открыться. И задохнулись", – говорит Кондращенко.

По словам односельчан, эта семья переехала в Никольское 10 лет назад из Угледара, где остались бабушки и дедушки детей.

Отец погибших детей ранее работал на шахте, а мама на комбинате. Но но уволились и переехали жить в село. Подрабатывали там, где была возможность, а также имели слабость к алкоголю.

"Они состояли на учете в социальных службах. Мы регулярно выезжали к ним на проверки вместе с учителями, медиками, представителями исполкома. Когда приезжали, то в доме все было убрано, наготовлена еда. Я лично разговаривал с детьми, спрашивал, обижают ли их мама с папой? Они говорили, что нет. Но и следов побоев на них тоже не было. Так что какой-то агрессии в адрес детей там не было. В школе они учились нормально, уроки не пропускали", – рассказывает староста.

По словам старосты, он предупреждал мать, что их могут лишить родительских прав, если они не прекратят выпивать. Тогда у матери случалась истерика, она просила не забирать детей. Родители на некоторое время прекращали пьянствовать, но потом история повторялась вновь.

Полиция Волновахского района сообщила, что следствие рассматривает все версии смерти детей. Открыто уголовное производство по п.2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство).

Родители и родные тяжело переживают гибель детей. Сейчас все они находятся в Угледаре.