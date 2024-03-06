'Открыли погреб, а там Ангелинка и этот мужик': подробности похищения 8-летнй девочки в Николаевской области

В Николаевской области знакомый семьи выкрал 8-летнюю девочку и держал ее в подземном бункере. Во время поисков чудом удалось отыскать укрытие и освободить ребенка.

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Девочка исчезла из дома

1 марта в селе Лепетиха Березнеговатской громады Николаевской области исчезла 8-летняя Ангелина Ч. С утра дочка была дома. Днем мать хватилась, а ребенка нет.

Женщина пошла по соседям спрашивать, не видели ли ее Ангелинку, но все только пожимали плечами.

"Уже и люди подключились, стали всех опрашивать, но никто Ангелину не видел, словно сквозь землю провалилась. И уже к вечеру обратились в полицию", – рассказывает один из жителей села.

Вечером в село приехала патрульная машина, осмотрели все вокруг, опросили людей. И стало понятно, что с ребенком могло что-то произойти. На поиски поднялось все село, приехало много полиции.

Осматривали колодцы, крыши, заброшенные дома, ходили по квартирам и домам, опрашивали всех. Но девочки нигде не было.

Погреб нашли случайно

Тогда вспомнили, что в дом Ангелины захаживал в гости мужчина. С виду как бродяга, но рассказывал, что в село приезжает на поезде. Его считали странным, он нигде не работал.

"Когда-то до войны он даже жил тут в селе. А потом заходил на чай в эту семью, разговаривал с родными девочки. Говорят, и в этот день он тут был, а потом ушел", – говорит местный житель.

Полиция опросила всех работников станции, проводников, но никто его не знал. Тогда кто-то вспомнил, что этот мужчина приходил и уходил из села не в сторону железнодорожной станции, а совсем в другом направлении.

Поиски шли даже ночью. Прочесали заброшенное поле, на котором когда-то давно размещался аэродром. Уже много лет тут пасли лошадей летом, а сейчас поле покрыто старой пожухлой травой.

"Прочесали местность. Один из участников поиска все простукивал палкой. И вдруг нашли крышку подземного бункера. Открыли, а там Ангелина и этот мужчина", – продолжает житель села.

По его словам, похититель хотел выждать пару дней, пока идут поиски, а потом мог увезти девочку в неизвестном направлении. Но вреда ребенку он не нанес.

В полиции Николаевской области говорят, что это их сотрудник наступил на крышку – и трава под ногами сдвинулась. Стали смотреть – а там укрытие, как погреб, тогда и обнаружили девочку.

Девочка плакала и просила отпустить ее

После задержания похититель рассказал, что проник в дом с черного хода. Забрал ребенка и понес на руках в свое укрытие. Девочка пыталась кричать, но он ее напугал тем, что если она будет кричать, то придут волки.

Сутки мужчина держал ребенка в своем погребе, девочка плакала и просила отпустить ее к родным. Сейчас она дома, с ней работают психологи.

Также в полиции уточнили, что этот мужчина долгое время сожительствовал с 50-летней бабушкой Ангелины. Местные говорят, что позже его выгнали из дома.

50-летнему мужчине объявлено подозрение по ч.2 ст. 146 УК Украины – незаконное лишение воли или похищение малолетнего ребенка. Виновному грозит срок до 5 лет лишения свободы. Зачем мужчина похитил ребенка, в полиции журналистам не объясняют. Местный житель, с которым удалось пообщаться нашему журналисту, предположил, что у него "не все дома".