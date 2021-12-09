'Список Магнитского': что это такое и почему в него попали Портнов и Тупицкий

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинца Андрея Портнова в рамках глобального "акта Магнитского". До 2014 года политик занимал должность заместителя главы Администрации президента при Викторе Януковиче и занимался вопросами судоустройства.

Помимо Портнова в американский санкционный список попали бывший глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий и его супруга Ольга.

Сергей Магнитский был руководителем отдела налогов и аудита компании Firestone Duncan, которая оказывала юридические услуги, в том числе фонду Hermitage Capital Management. В 2008 году его арестовали российские власти по обвинению в коррупции. Это случилось вскоре после того, как юрист раскрыл коррупционную схему по хищению бюджетных средств на общую сумму в 5,4 млрд рублей, которые затем осели в карманах сотрудников налоговых органов и МВД.

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Магнитский провел в московском СИЗО "Матросская тишина" почти год и в 2009-ом внезапно умер. Официальные органы назвали причиной смерти сердечную недостаточность. Однако коллеги юриста и правозащитники утверждали, что в тюрьме ему не оказывали медицинскую помощь, а также избивали, добиваясь нужных показаний.

После этого американский сенатор-демократ Бенджамин Кардин инициировал введение персональных санкций против причастных к смерти юриста. В декабре 2012 года США приняли закон, известный как "Список Магнитского".

Он предусматривает санкции против чиновников, ответственных за нарушение прав человека и основ правосудия в России. В ответ на это решение в РФ приняли так называемый "закон Димы Яковлева", который запретил американцам усыновлять российских сирот.

В 2016 году закон Магнитского был заменен на новый, с глобальным действием. Он так и называется – Global Magnitsky Act. Закон позволяет властям США принимать меры против лиц во всем мире, ответственных за нарушения прав человека. На это основании санкции были введены против главы Чечни Рамзана Кадырова. Среди фигурантов списка – также лица, подозреваемые в причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Летом 2019 года Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ) признал, что власти России нарушили право Магнитского на жизнь и применяли к нему пытки в тюрьме. ЕСПЧ также признал, что Россия нарушила положения о разумном сроке содержания под стражей и праве на справедливое судебное разбирательство в разумный срок.

После Штатов аналогичные законы приняли Канада, Эстония, Латвия, Литва и Великобритания. В 2020 году Евросоюз также утвердил свой "акт Магнитского".

Основной механизм закона заключается в запрете на выдачу виз и на въезд в страны, принявшие этот нормативный акт. Запрет может быть ограничен сроком на пять лет или более. Вторая штрафная мера – возможность заморозить любые активы попавших под санкции лиц. США, Канада и Великобритания не ограничивают преследования в рамках данного закона только граждан России. В "черные списки" вносят и представителей других стран.

В сообщении Минфина США говорится, что юрист "благодаря взяточничеству наладил обширные связи с судебным и правоохранительным аппаратом". Также он якобы предпринял шаги по контролю над украинской судебной системой, влиянию на законодательство, стремился назначить лояльных чиновников на высшие судебные должности.

"В середине 2019 года Портнов вступил в сговор с высокопоставленным должностным лицом украинского правительства, чтобы сформировать высшие юридические институты страны в своих интересах и повлиять на Конституционный суд Украины. Кроме того, Портнов был замешан в попытке повлиять на генерального прокурора", – отметил американский Минфин.

Что же касается Тупицкого, то он и его жена были внесены в санкционный список "за значительные коррупционные действия". "Бывший председатель Конституционного суда Украины [внесен в список санкций] за значительные коррупционные действия, включая получение денежных взяток в ходе работы в судебной власти", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 января США ввели санкции против граждан Украины, среди которых нардеп Александр Дубинский, бывший военный прокурор Константин Кулик и екснардеп Александр Онищенко, за вмешательство в выборы.