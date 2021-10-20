За всю историю своего существования человечество успело выдумать массу разнообразных несуществующих мест. Вспомнить хотя бы Нарнию, Атлантиду, Лукоморье, "ДНР", Шамбалу, "ЛНР", Эльдорадо и многое-многое другое. Что-то из перечисленного является частью сказки, на которой выросло не одно поколение детишек. Что-то – элементом захватывающих историй, которые пересказывали из уст в уста любители приключений. А что-то – больными фантазиями проходимцев, узурпаторов и политических авантюристов, которые они силой пытаются навязать окружающим, несмотря на то, что это всё начинает попахивать массовым психозом. Говоря о ситуации на временно оккупированных территориях, мы имеем дело именно с последним случаем.

Для тех, кто интересуется обстановкой на востоке Украины, не секрет, что информпространство псевдореспублик в последнее время лихорадит от "сенсационной" новости: "Украинские каратели вероломно выкрали цельного наинезависимешего НАБЛЮДАТЕЛЯ!".

Впрочем, давайте отбросим российские пропагандистские штампы и взглянем на ситуацию здраво. На самом деле 13 октября украинские военные в районе Золотого Луганской области задержали боевика пророссийской группировки "ЛНР" Косяка Андрея Валентиновича, на котором была повязка с надписью "СЦКК" и который под прикрытием разминирования проводил разведку оставленных позиций ВСУ.

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Реакция ОБСЕ на это происшествие была адекватной и по причине, которую я объясню чуть ниже, ожидаемо сдержанной. В свою очередь кремлёвские марионетки начали истерично вопить о разрыве Минских договорённостей и неминуемой эскалации на фронте, а под окнами штаба упомянутой международной организации в оккупированном Донецке с тех самых пор происходит самый настоящий цирк с подставными пикетами, показушными автопробегами и прочей ерундой. Уверен, что практически все, кто читает эту статью, уже так или иначе наслышаны о всех этих событиях, поэтому не вижу особого смысла обсуждать это событие дальше.

С другой стороны, мне бы очень хотелось обратить ваше внимание на аспект, который по факту является ключевым во всей этой истории, но на который российская пропаганда целенаправленно не обращает внимание, а наши СМИ опрометчиво упускают из виду. Так вот, чтобы разобраться во всей этой ситуации, необходимо уяснить, что никакого представительства "ЛНР" в СЦКК в природе не существует! Кто-то может возразить, мол, вот повязки этой организации, вот их заявления, вот сайты, соцсети и т.д. Но не стоит торопиться с выводами.

Постараюсь объяснить на пальцах. Итак, Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня та стабилизации лини разграничения сторон, сокращённо СЦКК, был создан в сентябре 2014 года в интересах соблюдения Минских договорённостей и координации с СММ ОБСЕ. В его состав вошли представители украинской и российской сторон. 19 декабря 2017 года РФ было принято одностороннее решение о выводе своих представителей из СЦКК. То есть официально в этом центре остались только представители Украины, которые по сей день продолжают свою деятельность в сотрудничестве с СММ ОБСЕ.

Однако, почти одновременно с выходом рассеян стали появляться заявления подконтрольных им боевиков о создании так называемых представительств "Л/ДНР" в СЦКК. Естественно ни ОБСЕ, ни, само собой, Украина, ни любое другое государство или международная организация их таковыми не признают. Этот факт вызывает острое жжение чуть ниже спины у пророссийских пропагандистов разных калибров, и они как могут избегают упоминания о нём. Собственно, ничего удивительного: политические марионетки создали отряд "наблюдателей"-самозванцев, а теперь плачутся, что с ними никто не считается. Не верите? Вот вам отрывок из официального заявления главаря "ЛНР" Пасечника, где это всё четко прописано.

Похожая ситуация происходит и в рамках работы Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, где якобы присутствуют представители боевиков. Группа то не зря называется "трёхсторонняя", ведь в её состав входят представители ТРЁХ сторон: Украины, РФ и ОБСЕ. А тот факт, что россияне в качестве говорящих кукол привозят боевиков, пропагандистов и прочих функционеров незаконных органов, только мешает урегулированию конфликта и показывает истинные намерения российской стороны – выбить себе из всего этого как можно больше геополитических бонусов. Получается такое себе "Спокойной ночи, малыши" для взрослых с извращенными политическими амбициями, где на кону судьбы миллионов украинцев.

Мораль всей этой истории проста и понятна, как божий день: захваченный Косяк – всего лишь боевик, нацепивший на себя тряпку с надписью "СЦКК", проводил разведку, во время чего и был пойманным нашими военными и передан в соответствующие органы. Тот, кто это не понимает или отрицает это – либо человек недалёкий, либо делает это намеренно в интересах страны-агрессора.

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