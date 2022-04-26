'Спасите Героев!' Медик показал шокирующие кадры из 'Азовстали' и призвал мир освободить заложников РФ

Военный медик полка "Азов" показал шокирующие фото из Мариуполя. Там врачи вынуждены оперировать защитников круглосуточно в ужасающих условиях и практически без медикаментов и перевязочных материалов.

Раненые испытывают страшные страдания, мир должен их спасти. Фото 18+ медик выложил на своей странице в Instagram (чтобы увидеть фото, доскролльте новость до конца. Предостерегаем: фотографии содержат изображение хирургических операций и не рекомендованы для просмотра беременным, несовершеннолетним и уязвимым людям).

"Мы в критическом положении под постоянными обстрелами и бомбардировками, ребята голодают и много раненых… Врачи оперируют день и ночь в помещениях, в которых невозможно нормально жить, не говоря о хирургии. Инфузионные растворы уже почти закончились. Материал для перевязок - постираны простыни. Раны начинают гнить", - написал медик.

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Он призвал мир сделать все, чтобы спасти защитников, продемонстрировавших немыслимые мужество и отвагу.

"Времени уже нет и поэтому наша надежда только на гарантированные зеленые коридоры ало выезд третьей страны. Просим президента обратиться с заявлением к лидерам мира, а лидерам стать гарантами безопасного выхода военных и гражданских из города! Спасите героев, которые спасают всю Украину!" – просит медик.

О том, как приходится раненым защитникам в заблокированном Мариуполе, рассказывает и защитница Украины Валерия Карпиленко.

"Что такое военный госпиталь в окружении? Они лежат на полу. Тот, что с одной рукой - приносит воды лежащим. Они лежат и слушают, как по зданию фигачат самолеты. Они думают: как там побратимы? Они заслужили уход после ранения, а медики успевают только резать и зашивать, резать и зашивать", - пишет она.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Путин заявил, что бои в Мариуполе прекращены, а Лавров цинично ответил на предложение Украины по спецпереговорам.