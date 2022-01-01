Спасибо ВСУ за этот год
Спасибо Збройним Силам за этот год.
За то, что Украина, а не Юго-Западный федеральный округ.
За то, что гривны, а не рубли.
За то, что можно в митинг, а не в одиночный пикет.
За то, что убивают во Славу Господа нашего, и делают это жестоко и изобретательно.
За то, что мы все еще живы, а не валяемся замерзшими кучками в яру, а наши дети набирают воду в баклажки из теплотрассы.
За то, что могут, умеют, хотят и – делают.
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Источник:Facebook Мартина Бреста