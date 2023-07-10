Спасатели нашли под завалами ТЭС на Донетчине тела еще двух погибших: детали трагедии

В городе Курахово Донецкой области под завалами котлотурбинного цеха теплоэлектростанции нашли тела еще двух погибших. Таким образом, количество жертв достигло трех.

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Об этом 10 июля сообщила в Telegram пресс-служба Министерства энергетики Украины. Напомним, что инцидент произошел вечером 7 июля. В ведомстве заявляли, что на Кураховской ТЭС, которая неоднократно подвергалась обстрелам войск РФ, упала крыша цеха.

"Во время спасательных работ на ТЭС в Донецкой области, где произошел несчастный случай 7 июля, под завалами обнаружены тела двух погибших работников, ранее считавшихся пропавшими без вести", – сказано в сообщении.

Согласно официальной информации, три человека погибли, еще три получили травмы.

По предварительным выводам Донецкой областной прокуратуры, крыша обрушилась в результате прошлых атак оккупантов, направленных на теплоэлектростанцию.

Как писал OBOZREVATEL:

– 9 июля российские террористические войска обстреляли город Орехов на Запорожье. Оккупанты сбросили авиабомбу на местную школу, где как раз выдавали гуманитарную помощь. Четыре человека погибли на месте, еще 13 госпитализировали с ранениями разной степени тяжести.

– В ночь на 10 июля оккупанты нанесли удар по Николаеву, использовав ракету баллистического типа. Под поражение попал инфраструктурный объект.

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