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Спасатели нашли под завалами ТЭС на Донетчине тела еще двух погибших: детали трагедии

Дарья Дурова
Расследования
2 минуты
876
ЧП на Кураховской ТЭС

В городе Курахово Донецкой области под завалами котлотурбинного цеха теплоэлектростанции нашли тела еще двух погибших. Таким образом, количество жертв достигло трех.

Видео дня

Об этом 10 июля сообщила в Telegram пресс-служба Министерства энергетики Украины. Напомним, что инцидент произошел вечером 7 июля. В ведомстве заявляли, что на Кураховской ТЭС, которая неоднократно подвергалась обстрелам войск РФ, упала крыша цеха.

"Во время спасательных работ на ТЭС в Донецкой области, где произошел несчастный случай 7 июля, под завалами обнаружены тела двух погибших работников, ранее считавшихся пропавшими без вести", – сказано в сообщении.

Обвал крыши
На Кураховской ТЭС погибли три человека
10 июля стало известно, что количество жертв выросло

Согласно официальной информации, три человека погибли, еще три получили травмы.

По предварительным выводам Донецкой областной прокуратуры, крыша обрушилась в результате прошлых атак оккупантов, направленных на теплоэлектростанцию.

Кураховская ТЭС на карте
Спасатели нашли под завалами ТЭС на Донетчине тела еще двух погибших: детали трагедии
Начато досудебное расследование
Крыша упала из-за прошлых атак государства-агрессора на предприятие

Как писал OBOZREVATEL:

– 9 июля российские террористические войска обстреляли город Орехов на Запорожье. Оккупанты сбросили авиабомбу на местную школу, где как раз выдавали гуманитарную помощь. Четыре человека погибли на месте, еще 13 госпитализировали с ранениями разной степени тяжести.

– В ночь на 10 июля оккупанты нанесли удар по Николаеву, использовав ракету баллистического типа. Под поражение попал инфраструктурный объект.

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