Спасала дочь: в Албании во время отдыха трагически погибла украинка

В городе Влера (Албания) во время отдыха на пляже погибла 44-летняя украинка, мама двух девочек. Женщина пыталась спасти дочь, которая тонула в море – 18-летняя девушка в тяжелом состоянии.

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Трагическое событие произошло 11 июля на берегу Адриатического моря, сообщил портал Lapsi.al. Сейчас земляки собирают средства на возвращение тела погибшей.

"Украинская туристка умерла после утопления в море, а ее дочь все еще находится в больнице. Они зашли в море искупаться, где могли утонуть, но местные жители вытащили их из воды", – говорится в сообщении албанского медиа.

По его данным, женщину доставили в больницу уже без признаков жизни. Девушку же госпитализировали.

Руководитель отделения реанимации больницы во Влере Эдмонд Брешанай в комментарии СМИ рассказал, что и мать, и дочь прибыли в больницу около 12:00 в пятницу в очень тяжелом состоянии.

"44-летняя пациентка была без признаков жизни, мы сделали все, но вернуть ее к жизни не удалось. 18-летняя девушка прибыла в коме, но после вмешательства она начала реагировать через час – ее артериальное давление подскочило. Сейчас состояние девушки стабильное, у нее есть шанс выжить", – сказал медик.

Местная жительница, которая спасала туристок, и другие отдыхающие рассказали, что скорая прибыла на вызов как минимум с получасовым опозданием – из-за интенсивного движения в районе Лунгомаре. Кроме того, на этом частном пляже не было береговой охраны.

В лицее №94 Львовского городского совета сообщили, что трагедия случилась с мамой их ученицы. Ее старшая сестра находится в реанимации, а сама девочка ожидает приезда родственников из Украины.

"Сейчас семья нуждается в нашей большой помощи, чтобы вернуть тело мамы домой. Каждая гривна имеет значение! Пожалуйста, присоединяйтесь к сбору средств. Даже самый маленький вклад станет большой помощью!" – отметили в учебном заведении.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 мая в Таиланде в результате несчастного случая погибла украинская артистка Вероника Кобзова – 28-летняя племянница Николая Кобзова, основателя одного из самых известных в Украине цирковых проектов. Она оборвалась с 15-метровой высоты на Пхукете.

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