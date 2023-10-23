Создавал искусственные препятствия: в Днепре чиновник Госпотребслужбы требовал взятку у агрария-переселенца. Фото

В Днепре на горячем задержали чиновника Госпотребслужбы. Должностное лицо угрожало создать искусственные препятствия предпринимателю – переселенцу из Луганской области.

За взятку чиновник обещал не затягивать процедуру с оформлением необходимых документов. Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители установили, что начальник одного из отделов Госпотребслужбы в Днепропетровской области угрожал переселенцу из Луганщины, который начал свой бизнес в аграрной сфере в Днепре после начала полномасштабной агрессии России.

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Чиновник грозился аграрию созданием "искусственных препятствий". По информации СБУ, предприниматель пытался наладить оптовую продажу агрохимикатов и удобрений. Для этого ему нужно было оформить пакет разрешительной документации, в том числе санитарный паспорт, для соответствующего хранения товара.

Чиновник Госпотребслужбы заявил, что за взятку не будет затягивать процедуру с оформлением документов. Кроме того, мужчина гарантировал предпринимателю "ускоренный" процесс оформления соответствующей документации.

По информации ГУНП в Днепропетровской области, чиновник требовал от агрария 10 тыс. гривен. Злоумышленника задержали 18 октября с поличным и изъяли полученные в качестве взятки деньги. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по сопровождению УСБУ в Днепропетровской области. Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская областная прокуратура. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Напомним, военнослужащий одного из батальонов ВСУ потребовал неправомерную выгоду от четырех своих подчиненных – по 150 тыс. гривен с каждого. За неуплату взятки обещал создать препятствия при прохождении службы и дальнейшем начислении денежных средств за выполнение боевых задач.

Ранее в Одессе разоблачили главу ВВК и двух сообщников, организовавших схему уклонения от мобилизации. Подозреваемая организовала схему получения взяток за изготовление выписок из медицинской карты амбулаторного больного с указанием фиктивного диагноза.

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