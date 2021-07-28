Совладельцы Борщаговского химико-фармацевтического завода хотят продать свою долю из-за судебных исков

Семья Беспалько, контролирующая более половины акций БХФЗ, пытается продать свою долю в Борщаговском химико-фармацевтическом заводе, сообщает Delo.ua.

Активизация переговоров совпала по времени с судебными и уголовными проблемами семьи Беспалько в Великобритании, Германии, Швейцарии и Украине.

По данным СМИ, супруги Беспалько ведут переговоры о продаже с двумя фармкомпаниями — "Фармак" и "Юрия-Фарм", а также двумя инвестиционными компаниями — "Алтиус Капитал" и Horizon Capital.

Эксперты отмечают, что причиной продажи стали подозрения в уклонении от уплаты налогов, выдвинутые властями Германии и Швейцарии дочери супругов Беспалько Ирине Ржепецкой, являющейся директором по развитию БХФЗ.

Видео дня

Кроме того, Высокий суд справедливости в Лондоне принял к рассмотрению претензию к директору по развитию БХФЗ об ущербе в размере почти 7 млн долларов. Ржепецкая подозревается в выводе средств со счетов фармкомпании на свои личные.

Напомним, что 31% акций БХФЗ владеет фармпредприятие "Дарница", которое приобрело акции в 2015 году на аукционе у города Киева, владеющего пакетом БХФЗ с 2001 года. По закону об акционерных обществах "Дарница" имела право на доступ к финансовой отчетности БХФЗ и на участие в управлении заводом. Но семья Беспалько не допустила своего акционера к управлению предприятием.

"Дарница" наняла международную аудиторскую компанию "Крестон" для расследования финансовой деятельности БХФЗ. Из расследования стало известно, что 30% средств, уплаченных за фармацевтическое сырьё, получала компания "Метабей", принадлежащая Ирине Ржепецкой. По данным "Крестон", сумма ущерба может составить как минимум 6,8 млн долл.

На эту сумму "Дарницей" был подан иск в Хозяйственный суд Киева, в суды Германии и Швейцарии, а также в Высокий суд справедливости Лондона. Последний постановил арестовать счета "Метабей".

Издание отмечает, что о результатах переговоров о продаже пока ничего не известно, и это, вероятно, может говорить и о том, что они провалились.