Совершил три выстрела: идентифицирован оккупант, который в первый день большой войны убил безоружного защитника на Сумщине. Фото

Катя Поплюйко
Криминальные новости
2 минуты
1,4 т.
В Украине идентифицировали российского военнослужащего, который в первый день полномасштабного вторжения России убил безоружного бойца ВСУ. Речь идет о заместителе командира 1 роты спецназначения 96 отдельной разведывательной бригады.

39-летний оккупант проживает в г. Нижний Новгород и имеет звание капитан. Подробности сообщили в Telegram-канале прокуратура Сумщины.

"При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении военнослужащему РФ", – говорится в сообщении.

Что известно

Отмечается, что 24 февраля 2022 года российские оккупационные войска вторглись на территорию Сумской области. Украинские защитники дали отпор врагу и уничтожили часть техники, после чего около 15 захватчиков покинули поврежденные автомобили и убежали в лес вблизи Ахтырки.

Во время попытки преследования один из украинских бойцов попал в засаду противника и был захвачен в плен. Он сразу сложил оружие и не оказывал сопротивления.

"Несмотря на это один из оккупантов из снайперской винтовки трижды выстрелил в безоружного мужчину", – говорится в сообщении.

В результате полученных травм 54-летний военнослужащий погиб на месте.

Напомним, СБУ установила обстоятельства военного преступления, совершенного российским военным против пленного украинского пограничника в Сумской области, произошедшего 18 июня 2025 года во время боевых действий в регионе. Военное преступление совершил гражданин РФ Иван Хамгушкеев, позывной "Бурят".

Как писал OBOZ.UA, суд назначил пожизненное заключение военному РФ, который в январе 2024 года расстрелял пленного защитника ВСУ на Запорожском направлении. Приговор объявили по результатам расследования, которое велось в сотрудничестве СБУ, Национальной полиции и прокуратуры.

