Сотрудников ГФС заподозрили в похищении человека на улице Киева – СМИ

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) якобы похитили человека на улице Киева и угрозами заставили подписать признание.

Об этом говорится в заявлении потерпевшей к ГФС. Копия этого документа есть в распоряжении редакции издания "Главком".

Как пишет издание, женщина сообщила, что 30 июля 2021 года днем посреди улицы двое неизвестных затолкали ее в авто, быстро показали какой-то документ и потребовали подписи под заявлением о деятельности ООО "Техноложик". В случае отказа ей угрожали пистолетом, обещали пытать и посадить в следственный изолятор.

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"Там вы проведете не лучшие годы своей жизни", – якобы сказал один из нападавших.

Один из нападавших представился Тарасом. Так как он до похищения звонил жертве, то идентифицировать его удалось. Сейчас владельцем телефонного номера, с которого нападающий общался с женщиной, является сотрудник Управления по борьбе с финансовыми преступлениями Офиса крупных плательщиков ГФС Тарас Юрьевич Кручко.

Понятно, что перепуганная женщина чтобы не спорить с молодыми людьми, которые сильнее, чем она, подписала все документы. После того, как ее отпустили, женщина написала заявление в центральный офис ГФС. Она просила руководство налоговой полиции проверить, действительно ли эти люди являются сотрудниками ГФС, а также напомнила, что информация приобретенная под давлением не может считаться истинной.

"Сообщаю, что информация, зафиксированная в подписанном мною документе 30 июля 2021 года получена под давлением, а изложенные в ней объяснения могут не соответствовать действительности. Поэтому прошу учесть указанную информацию, в случае если эти два человека действительно были сотрудниками налоговой полиции и провести соответствующее служебное расследование", – говорится в документе.

Отметим, что даже через неделю после инцидента ГФС так и не предоставила потерпевшей никаких объяснений. Были ли нападавшие сотрудниками ГФС? Использует ли налоговая полиция свидетельство женщины, которая подписала их под бешеным давлением? Или проведено внутреннее расследование? Наказаны ли виновные?

Напомним, согласно ч. 1 ст. 87 УПК Украины, недопустимыми являются доказательства, полученные в результате существенного нарушения прав и свобод человека, гарантированных Конституцией, законами Украины и международными договорами.