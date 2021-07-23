Сотрудник Минобороны попался на мошенничестве в $1 млн. Фото
Правоохранители разоблачили в Одессе сотрудника Министерства обороны Украины, который вместе с сообщником пытался завладеть 1 миллионом долларов. За указанную сумму злоумышленники обещали передать в пользование землю для строительства жилья военнослужащим.
Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора. Обоим инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Следствие установило, что руководитель одного из региональных управлений капитального строительства Министерства обороны и его сообщник хотели получить от представителя общества 1 миллион долларов. Предлогом называлось заключение договора на использование земельного участка, который находится в пользовании ведомства, для строительства жилья военнослужащим.
В Одессе по месту жительства подозреваемых и в их автомобилях были проведены обыски.
Расследование ведется по ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. (мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах задержали военнослужащего Национальной гвардии, который торговал оружием.