Сотрудник Минобороны попался на мошенничестве в $1 млн. Фото

Правоохранители разоблачили в Одессе сотрудника Министерства обороны Украины, который вместе с сообщником пытался завладеть 1 миллионом долларов. За указанную сумму злоумышленники обещали передать в пользование землю для строительства жилья военнослужащим.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора. Обоим инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Следствие установило, что руководитель одного из региональных управлений капитального строительства Министерства обороны и его сообщник хотели получить от представителя общества 1 миллион долларов. Предлогом называлось заключение договора на использование земельного участка, который находится в пользовании ведомства, для строительства жилья военнослужащим.

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В Одессе по месту жительства подозреваемых и в их автомобилях были проведены обыски.

Расследование ведется по ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. (мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах задержали военнослужащего Национальной гвардии, который торговал оружием.