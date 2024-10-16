Сотрудник ДСР продает личные данные админам ТГ-каналов, – Мосийчук

Сотрудник полиции на коммерческой основе сливает личные данные из государственных реестров. Об этом сообщил экснардеп Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что выяснил интересную деталь мошеннической схемы гражданина РФ Сеяра Куршутова, ведущего Telegram-канал "Темный рыцарь".

По его словам, в структуре Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины работает сотрудник Гавриленко Владислав Александрович, который системно сливает анонимным Telegram-каналам персональные данные украинских граждан и компаний.

По информации Мосийчука, Гавриленко на коммерческой основе предоставляет информацию из закрытых государственных реестров о гражданах Украины, которая в дальнейшем публикуется в таких Telegram-каналах, как "Темный рыцарь".

"Защищенные законом личные данные граждан Украины сливаются и системно используются Куршутовым для шантажирования и вымогания денег, а также угроз жизни, квалифицируемой как тяжкое преступление. ДБР будет с чем поработать в ближайшую неделю", - отметил Игорь Мосийчук.