Сотрудничество с IFC мешает Нацбанку вывести с рынка проблемный банк 'Альянс' - СМИ

Национальный банк Украины может осенью этого года вывести с рынка небольшой, но проблемный банк "Альянс". Одна из причин откладывания решения по финучреждению, которое регулярно нарушает нормативы и процедуры регулятора – действующая программа сотрудничества со структурой Всемирного банка – Международной финансовой корпорацией (IFC).

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Об этом говорится в материале Канал 24..

Журналисты пишут, что 23 мая 2024 года банк "Альянс" наконец уволил с должности председателя правления Юлию Фролову. Ее объявили в международный розыск еще в январе 2024 в рамках расследования Национальным антикоррупционным бюро дела о хищении средств "Укрэнерго".

Речь идет об ООО "Юнайтед Энерджи", приближенном к Игорю Коломойскому. Роль банка в этой сделке заключалась, по версии следствия, в том, что финучреждение выдало гарантии для "Юнайтед Энерджи" с заведомо завышенной суммой, а впоследствии отказалось гасить эти гарантии перед "Укрэнерго", когда частная фирма не рассчиталась за поставленную электроэнергию.

Через несколько недель на взятке задержали и адвоката и партнера компании Miller Алексея Носова, который представлял интересы банка. Его обвиняют в попытке дать взятку в 200 тысяч долларов детективам НАБУ и прокурорам САП, чтобы они изменили подследственность по этому делу.

Банк назначил и. о. председателя правления Виктора Буркицу, впрочем, регулятор не согласовывает его в должности.

(Это – 24 Канал) может свидетельствовать или о сомнениях в добродетели репутации, или о том, что скоро эта должность станет неактуальной из-за вывода банка с рынка,– говорится в статье.

Причин для этого накопилось немало. Среди них – регулярное невыполнение банком финансовых гарантий, которые предоставляются государственному бизнесу.И Нацбанк, вероятно, отложил решение по "Альянсу" на осень из-за сотрудничества с IFC.

"IFC выделила "Альянсу" 11 миллионов долларов еще до начала полномасштабного вторжения России. Другими партнерами корпорации в Украине являются Укрэксимбанк и Укргазбанк, государственные банки. В интервью 2024 года глава представительства IFC в Украине Елена Волошина упоминает о партнерстве с банком "Альянс", но без подробностей. При этом в медиа, кроме рекламных публикаций самого "Альянса", не найти хоть какие-то упоминания об успешной реализации этого проекта", – пишут авторы.

"Причина может крыться в том, что IFC выдала деньги финучреждению с очень сомнительной репутацией, а прекратить сотрудничество, признав свою ошибку – будет ударом уже по имиджу самой структуры и ее рисковому департаменту. Все злоупотребления "Альянса" всегда были на виду. Например, многочисленные нарушения, связанные с пренебрежением правилами финансового мониторинга, злоупотребления с облигациями внутреннего займа, целью которых могла быть легализация криминальных доходов, игнорирование анализа финансовых операций клиентов, активная работа с незаконным игорным бизнесом", – сказано в материале.

Также в перечне клиентов "Альянса" в течение долгого времени была платежная система GlobalMoney (в СМИ ее связывали с деятелями времен Виктора Януковича), через которую злоумышленники финансировали деятельность незаконных террористических группировок "ЛНР" и "ДНР".

По мнению авторов, НБУ может медлить с выводом банка с рынка из-за нежелания терять лицо перед международным партнером – IFC, который, вполне можно предположить, при оценке рисков сотрудничества с "Альянсом" полагался также на мнение НБУ.

Впрочем, эту причину вполне можно обойти, как это произошло в случае с Мегабанком. Харьковское финучреждение, напомним, регулятор, не моргнув глазом, вывел с рынка несмотря на то, что в его акционерах были и та же IFC, и Европейский банк реконструкции и развития, и даже немецкое правительство,– добавляют авторы.

https://24tv.ua/ru/smi-nazvali-prichinu-pochemu-nbu-ne-vyvel-bank-aljans-rynka-nesmotrja_n2624157