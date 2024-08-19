Сотрудничали с оккупантами в начале вторжения: в Харьковской области задержали двух коллаборанток. Фото

Служба безопасности задержала в Харьковской области еще двух коллаборанток, которые сотрудничали с РФ в начале полномасштабного вторжения. Среди задержанных – "бухгалтерша", которая насчитывала зарплаты оккупационной администрации, и предательница, помогавшая оккупантам подготовить псевдо-референдум.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 19 августа. Отмечается, что обоим задержанным объявлено о подозрении.

Одна из них, 54-летняя жительница города Мерефы после захвата региона выехала в оккупированный в то время Купянск, где устроилась в местную оккупационную администрацию. Там ее назначили "бухгалтером управления финансов".

По указанию местного гауляйтера коллаборантка с июля по сентябрь 2022 занималась вопросами денежного и материально-технического обеспечения оккупационных органов страны-агрессора.

Она насчитывала там "зарплаты" в российских рублях и распоряжалась захваченным имуществом украинских государственных учреждений в пользу страны-агрессорки России.

Еще одной коллаборанткой оказалась 48-летняя жительница Чугуевского района, помогавшая оккупантам подготовить псевдореферендум после захвата части территории общины.

Для этого предательница ходила по дворам местных жителей и агитировала получать российские паспорта.

Также коллаборантка призвала людей переоформлять собственные земельные участки в соответствии с законодательством РФ. За это она обещала односельчанам лояльное отношение оккупантов.

После деоккупации захваченных районов обе злоумышленницы пытались избежать правосудия. Одна из них переехала в Харьков, где надеялась потеряться в большом городе как переселенка. Сотрудники СБУ установили местонахождение коллаборантки и задержали ее в съемной квартире.

Другая пряталась по месту жительства в Мерефе, где ее впоследствии и задержали.

В настоящее время обе фигурантки объявлены о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области будут судить коллаборанта, который во время оккупации Изюма пытался сделать карьеру в правоохранительных органах врага. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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