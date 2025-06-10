Соседи услышали крики: в Калуше женщину задержали по подозрению в убийстве трехлетней дочери

В городе Калуш Ивано-Франковской области 32-летнюю женщину задержали по подозрению в умышленном убийстве трехлетней дочери. Трагедия произошла утром 7 июня – тогда правоохранителям поступило сообщение от местной жительницы о детских криках и плаче из соседней квартиры.

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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Ивано-Франковской области. На место происшествия прибыл экипаж полиции, однако дверь квартиры никто не открывал. Полицейские оперативно связались с владельцем квартиры, который предоставил им доступ в помещение.

В квартире сотрудники полиции обнаружили тело малолетнего ребенка – девочки 2021 года рождения. На месте происшествия также находилась мать ребенка, однако никаких объяснений она не предоставила.

Во время первоочередных следственных действий правоохранители изъяли вещественные доказательства, указывающие на причастность 32-летней женщины к совершению умышленного убийства ребенка.

"Установлено, что она не состояла на учете в специализированных медицинских учреждениях. С ребенком проживала сама в съемной квартире. Сейчас назначен ряд экспертиз", – сказано в сообщении.

Мать убитой девочки задержали, следователи сообщили ей о подозрении по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка). Суд подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование по делу сейчас продолжается.

Тем временем в сети сообщили, что похорон ребенка состоится во вторник, 10 июня. Также местные жители рассказали, что женщина якобы издевалась над дочерью, резала ее ножом, а затем утопила ребенка в ванне. "Говорила, что в дочку вселился демон", – писали в сети.

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