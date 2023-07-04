Сообщник Микитася в 'Укрбуде' Якусевич до сих пор получает государственные подряды - СМИ

Бывший напарник Максима Микитася по руководству "Укрбудом" Сергей Якусевич, разделяющий ответственность за ограбление его инвесторов, получает государственные подряды и свободно ездит за границу. Об этом пишет "УНИАН" со ссылкой на расследование издания Народная правда.

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"Сергей Якусевич долгое время был напарником скандально известного Максима Микитася по "Укрбуду". Формально он занимал должность первого заместителя руководителя правления компании и директора службы заказчика. Фактически же обладал по меньшей мере такой же полнотой власти в ней, как и Микитась. Однако, если тот после скандала с хищением денег инвесторов попал за решетку - Якусевич не только не понес наказание, но и продолжает во время войны получать госзаказ и свободно ездит за границу", - говорится в материале.

"По словам авторов, высокий Сообщник Микитася в "Укрбуде" Якусевич до сих пор получает государственные подряды. И даже сам Максим Микитась в интервью 2020 заявлял, что отошел от оперативного руководства компанией еще в 2017 году, и с тех пор все рычаги управления были именно у Якусевича. К тому же подтягивал в субподряды собственные компании, которых у него немало", пишет "УНИАН".

"Как бы то ни было, но после катастрофы "Укрбуда" Микитась попал за решетку, а Якусевич остался на плаву. Как так получилось - вопрос очень интересный, потому что грабили инвесторов оба. И не только инвесторов, но и государство, причем, на строительстве военных объектов - а именно складов под боеприпасы, но на самом деле все еще гораздо интереснее, потому что Сергей Якусевич не только не сидит, но и чувствует себя очень вольно, и война ему не помеха, подконтрольные ему фирмы продолжают получать подряды у государства. Также его услугами пользуется Укравтодор", - пишут СМИ.

По их информации, также Якусевич периодически встречается с народными депутатами правящей партии "Слуга народа" и с представителями правоохранительных органов.

"Якусевич любит красивую жизнь, поэтому часто развлекается в ресторанах. А также - может свободно выезжать из Украины и возвращаться, когда заблагорассудится, благодаря письму Главного управления разведки Минобороны № 222 816 от 11.04.2023 (подтверждение этому есть в распоряжении редакции). Почему человек, который обворовал "Укрбуд" и бюджет страны на миллиарды, получает госзаказ и свободно ездит за границу - большой вопрос, на который хотелось бы услышать ответы от наших правоохранителей и должностных лиц", - констатируют авторы, призывая НАБУ обратить внимание на Якусевича и его сделки. и расследовать все его схемы и коррупционные связи.

Также в материале расследования приводятся фото доказательства многочисленных встреч Сергея Якусевича с разными лицами, в частности депутатами, силовиками и "решалами".