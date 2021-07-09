Солдат ВСУ заявил, что его избили за отказ воровать топливо по приказу командования

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Кирилл Бурда утверждает, что его избили и вымогали деньги из-за того, что он отказывался выполнять преступные приказы командования. Речь идет якобы о требовании сливать топливо с военной техники.

Об этом пишет "Суспільне". Отмечается, что прокуратура начала два уголовных производства.

Издание пишет, что парень служит в 32-м реактивном артиллерийском полке Военно-морских сил.

По словам пострадавшего, командование и сослуживцы якобы требовали с него деньги и издевались после отказа воровать топливо для продажи.

Парень рассказал, что охранял в лесу технику и от него требовали пропускать машины из воинской части, на которых должны были транспортировать топливо.

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"Заставляли рядовых матросов переодеваться в гражданское и сливать бензин", – отметил солдат.

Также его якобы по приказу командования запугивали принудительным лечением в психиатрической больнице.

В свою очередь мать военнослужащего утверждает, что сына признали психически больным по сфабрикованному приказу.

После обращения Бурды Одесская специализированная прокуратура в военной и оборонное сфере открыла два уголовных производства. Одно из них квалифицировано по статье о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности полномочий. Второе – касается превышения служебных полномочий.

Также в воинской части начали проверку.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура в июле завершили расследование хищения во время строительства блиндажей в зоне ООС.