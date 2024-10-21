Сьогодні відбулося важливе судове засідання у справі старшого солдата Олександра Поповича, адвокатом якого я є. Розгляд клопотання про поновлення строків на оскарження продовжуємо, наступне засідання відбудеться 28.10.2024 о 13:30 (суддя Мричко Наталя Іванівна, зал 9), приміщення Львівського окружного адміністративного суду.

Видео дня

Олександр мав сміливість бути тим, хто не побоявся і заявив про серйозні порушення в Академії Сухопутних військ: знущання над курсантами, побиття, приниження, психологічний тиск, погані умови проживання та харчування. Олександр звернувся до народних депутатів України та заявив про це публічно, хоча знав, що це може призвести до негативних наслідків для нього особисто. Що і відбулося...

Маючи бойовий досвід, він добровільно пішов на фронт у 2022 році, щоб захищати нашу державу. Проте, коли він став на захист прав своїх побратимів у Академії, зіткнувся зі старою системою, яка вирішила покарати його за правду. Олександра було притягнуто до дисциплінарної відповідальності за надуманими підставами: від січня до квітня 2024 року він отримав п’ять доган, які можна було оскаржити тільки протягом одного місяця, про що Олександр не знав, і це призвело до його відрахування з Академії. Тоді у нього не було адвоката, який би мав відповідний досвід і фаховість. Яким чином у своєму віці, не маючи підтримки дорослих (адже це юнак), не маючи грошей, він міг знайти адвоката вчасно? Він стукав в усі двері: звертався до народних депутатів, у всі можливі інстанції, брав участь у засіданнях тимчасової слідчої комісії, щоб його почули.

Сьогодні я виступаю як його адвокат, тому що вірю, що кожен військовослужбовець має право на справедливе ставлення, на право оскарження і встановлення істини в суді, доступу до правосуддя, незалежно від його звання. Ми просимо суд поновити строки оскарження доган, наказу про звільнення, адже Олександр, звісно, достеменно не знав і не розумів свої права, а, особливо те, що в нього на будь-яке оскарження є лише місяць.

Це справа не тільки про Олександра Поповича, а й про захист кожного солдата, який бореться не лише з ворогом, але й зі старою радянською системою, яка все ще живе у деяких інституціях. Це справа про те, що потрібно забувати юристам установ таку практику "якось буде" і "папір все витримає". Потрібно керуватися виключно законодавством України і всі документи повинні бути юридично бездоганними! А не так, як в справі старшого солдата Олександра Поповича…далі буде.