'Сохранились жетоны': Украина вернула России тела ее солдат, которые были переданы как украинцы во время репатриации, – Клименко

Украина в рамках официальной процедуры вернула тела двух погибших оккупантов, которых Россия передала Киеву как наших граждан во время репатриации. На этих телах сохранились личные военные жетоны вооруженных сил России.

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Об этом на своем канале в Telegram в среду, 2 июля, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. Глава ведомства также обнародовал номера жетонов: АВ 846408 и АВ 449638.

По его словам, украинская сторона провела необходимые проверки, осмотры и экспертизы.

"Как результат, следуя гуманитарным принципам и договоренностям по репатриации, украинская сторона вернула эти два тела российской стороне в рамках официальной процедуры. Сейчас мы не имеем подтверждения, что российская сторона соответствующим образом известила родных этих погибших, что тела вновь вернули на российскую территорию", – отметил Клименко.

Глава МВД обратился к семьям российских военнослужащих, которые могли опознать номера военных жетонов и не получили тело своего близкого.

"Перед передачей тел мы отобрали ДНК-образцы. Если у вас есть основания полагать, что один из погибших – ваш родственник, мы советуем безотлагательно обратиться в Международную комиссию по вопросам пропавших без вести (ICMP)", – написал он.

По словам Клименко, после регистрации и личного визита в офис комиссии в Гааге родственники погибших могут предоставить образцы ДНК для сравнения. Тогда Украина сможет подтвердить, было ли именно это тело передано в РФ.

Министр подчеркнул, что власти государства-агрессора пытаются уменьшить объемы выплат компенсаций семьям погибших оккупантов, поэтому могут скрывать факты репатриации тел погибших или даже их утилизировать.

"Нам не нужны тела российских военных. Украина и в дальнейшем будет проводить тщательные проверки и экспертизы и возвращать тела убитых россиян обратно российской стороне", – добавил министр.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Нацполиции подтвердили, что Россия передала Украине тела своих военных во время репатриаций в 2025 году. Во время идентификации тел погибших были также зафиксированы случаи, когда в одном мешке находили останки нескольких разных людей.

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