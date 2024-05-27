Собирал разведданные: СБУ задержала агента российского ГРУ, который готовил захват Красногоровки Донецкой области. Фото
Служба безопасности задержала агента военной разведки РФ, который отслеживал места дислокации украинских войск, обороняющих Красногоровку Донецкой области. Он помогал врагу готовить захват города Покровского района.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Особое внимание враг уделял координатам боевых позиций артиллерии и подразделений беспилотных систем ВСУ, держащих под огнем штурмовые группы оккупантов.
Российские военные использовали эти разведданные для планирования боевых операций для захвата города и дальнейшего наступления на Кураховском направлении. Для сбора информации спецслужбы РФ завербовали местного жителя, который под видом выполнения подсобных работ обходил территорию общины и фиксировал расположение украинских войск.
После разведывательных вылазок он передавал собранную информацию оккупантам через анонимный чат в мессенджере. СБУ вовремя разоблачила его деятельность, задержала агента и приняла меры по защите украинских позиций.
Следствие установило, что агент находился в постоянном контакте с кадровым сотрудником ГРУ России, который уже был идентифицирован. Известно, что российская разведка завербовала его из-за прокремлевских взглядов, которые он активно распространял среди знакомых.
На основе собранных улик СБУ предъявила задержанному подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей и ему грозит пожизненное заключение.
Ранее сообщалось, что СБУ задержала бывшего охранника российской застенки, пытавшегося скрыться в рядах Вооруженных сил. Коллаборант сотрудничал с российскими оккупантами во время временного захвата Херсона.
Как сообщал OBOZ.UA, СБУ собрала доказательную базу против очередного коллаборанта из Херсона – Максима Кацидана. Он добровольно согласился сотрудничать с врагом и возглавил местный орган власти на временно оккупированных территориях.
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