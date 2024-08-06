Собирал пожертвования на поддержку родных погибших певиц: на Запорожье полиция разоблачила афериста. Видео

Почти год назад в Запорожье российская ракета убила молодых музыканток Светлану Семейкину и Кристину Спицыну, им было 19 и 21 год соответственно. Парень одной из погибших девушек решил воспользоваться трагедией – он украл деньги, которые неравнодушные люди донатили на поддержку родных певиц.

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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Запорожской области. Погибшие музыканты были известны в Запорожье и в целом в Украине благодаря своим выступлениям, на которых они собирали средства для поддержки воинов ВСУ.

После обстрела, унесшего их жизни, парень одной из девушек создал банку для сбора средств, которые якобы должны были пойти на поддержку родных и установку памятников погибшим. 24-летний злоумышленник в течение двух недель собрал около 280 тысяч гривен.

Эти средства оказались на счету парня, впоследствии он потратил их, в частности, на азартные игры и онлайн-казино.

Благодаря усилиям киберполиции Запорожья и следователей отдела полиции №3 Запорожского районного управления ГУНП в Запорожской области были собраны цифровые доказательства для оглашения фигуранту дела подозрения.

На данный момент полицейские инкриминируют подозреваемому 10 фактов мошенничества, а полный круг потерпевших еще устанавливается. 6 августа парню избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Продолжается досудебное расследование, по результатам которого возможна дополнительная квалификация.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В результате ракетного удара по Запорожью 9 августа 2023 года погибли музыканты Светлана Семейкина и Кристина Спицына. Девушки образовали дуэт "Similar girls" и стали участницами "cover band "Gems".

– Певицы как раз закончили свой концерт возле супермаркета и собирались домой, когда раздался взрыв. Подробнее о девушках и их трагической гибели читайте в нашем материале.

– 11 августа в селе Матвеевка Запорожской области девушек-певиц провели в последний путь. Их как лучших подруг похоронили вместе на местном кладбище.

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