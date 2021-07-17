Российский президент Владимир Путин, кажется, находит подлинное удовлетворение от своей роли главного исторического авторитета. Он не просто опубликовал на собственном сайте статью о единстве русских, украинцев и белорусов. Он еще и дал подробное интервью, в котором пояснил, зачем эту статью писал, – пишет Виталий Портников для "Крым.Реалии".

И становится очевидным: даже если настоящими авторами этой путинской статьи были спичрайтеры президента, а не сам Путин, подлинное, "идеологическое" авторство, уверен, – все же у президента России. А тот, кто эту статью писал, просто оформлял взгляды заказчика. Это не как с Леонидом Брежневым, который, рассказывали, расчувствовался, когда читал свои собственные "мемуары", написанные специально подобранными публицистами.

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Уверен, мы имеем дело с подлинной позицией Путина. С позицией, которую российский президент намерен защищать – и с помощью политического и экономического давления, и с помощью силы. Но все же, думаю, в этой путинской позиции есть очевидные логические несостыковки, которые автор статьи должен для начала объяснить хотя бы самому себе. И эти несостыковки – они не только в историческом материале. Они прежде всего в современности.

Путин продолжает привычно утверждать, что русские, украинцы и белорусы – один народ. Но вместе с тем говорит, что Россия признала сложившиеся "геополитические реалии" - то есть территориальную целостность государств, появившихся на карте мира после бесславного краха "империи зла" - Советского Союза. Хорошо, но если признала, то зачем нужно было аннексировать Крым, который сама Россия считала украинской территорией?

Если и в Херсоне, и в Николаеве, и в Севастополе, и в Керчи, и в Анапе проживают одни и те же "русские люди", то от кого, хотелось бы понять, хотели отделиться крымчане и к кому присоединиться?

На этот вопрос Путин и другие участники крымской авантюры обычно отвечают, что крымчане сами сделали свой выбор, что в Крыму и Севастополе живут русские люди, которые всегда хотели быть вместе с Россией. Но, позвольте, а как же тогда статья Путина, которая утверждает, что русские и украинцы – один народ, который всегда хотел разъединить подлый Запад, что вся территория Украины – это историческая Россия? Если и в Херсоне, и в Николаеве, и в Севастополе, и в Керчи, и в Анапе проживают одни и те же "русские люди", то от кого, хотелось бы понять, хотели отделиться крымчане и к кому присоединиться? Если Украина – просто еще одно "русское государство", такое же, как Россия, то какая разница, в каком из двух одинаковых государств находится "сакральный полуостров"? Тем более, что князь Владимир, который якобы крестился в сакральном Херсонесе, княжил все-таки в не менее сакральном Киеве? Или Киев уже не "мать городов русских", Владимир Владимирович?

Или все же есть "русские разных сортов"? И "второсортных русских" объявляют одним народом только когда, когда для этого появляется политическая целесообразность? А до этого можно блокировать воинские части, в которых служат эти самые "второсортные русские", обстреливать населенные пункты, где они живут, останавливать подачу газа, чтобы они мерзли – это, кстати, уже не только украинцев, но и белорусов касается. Русских-то российское руководство не заставляло сидеть в холоде. А украинцев и белорусов – за милую душу. Поскольку – коммерческие отношения, а не "один народ".

Уверен: вопрос не в том, что Путин говорит и пишет неправду всем нам. Думаю, проблема в том, что он говорит неправду сам себе. Потому что если бы он и в самом деле считал украинцев одним народом с русскими, он не отнимал бы Крым, не посылал бы своих военных на войну на Донбассе, не провоцировал бы нестабильность, не угрожал бы отказом от транзита или подачи газа.

Да что там говорить, Владимир Владимирович. Со своими не воюют. Вы ж и сами это знаете.

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