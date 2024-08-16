Юлию Тимошенко с семьей заметили на отдыхе в Италии. Эксклюзив

Лидера ВО "Батьківщина" Юлию Тимошенко вроде бы заметили на отдыхе в Италии. "Леди Ю" с мужем, а также дочерью и зятем якобы сняли два дома в Форте-Дей-Марме, стоимостью по 80 тысяч евро за каждый.

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Информацию о заграничных каникулах семьи Тимошенко, полученную OBOZ.UA от очевидцев, подтвердили сразу несколько источников. Тем временем сама Тимошенко нас заверила, что не выезжала за пределы страны и продолжает работать в Украине.

OBOZ.UA получил от очевидцев информацию о том, что лидер ВО "Батькивщина" вместе с мужем Александром, дочерью Евгенией и зятем, одесским бизнесменом Артуром Чечеткиным, якобы были замечены на отдыхе в итальянском Форте-Дей-Марме. Согласно сообщению, на четырех человек семья лидера ВО "Батькивщина" арендовала два дома, стоимостью по 80 тыс. евро за каждый.

Эту информацию нам подтвердили сразу несколько источников в украинском политикуме.

Косвенно подтверждает это зарубежное турне семьи Тимошенко и намек журналиста-расследователя Михаила Ткача на отдых Чечеткина.

OBOZ.UA обратился к пресс-службе Тимошенко за комментарием: она лично заверила редакцию, что "не уезжала и плодотворно работает в Украине".

Мы также направили запрос относительно заграничных командировок Юлии Тимошенко на имя председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.

Напомним, 23 января 2023 года президент Владимир Зеленский издал указ, которым запретил чиновникам и депутатам выезжать из Украины без подтверждения официальной командировки. В перечень, согласно с постановлением Кабинета министров Украины, разъясняющим, на кого распространяется запрет, вошли и народные депутаты Украины.

Однако этот запрет некоторых "богатых и влиятельных", по их собственному мнению, не касается: на заграничных курортах, в частности на Лазурном берегу, регулярно замечают немало "вип-беженцев", а также действующих народных депутатов.