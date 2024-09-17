Сносит дома, мосты, заливает метро и ласточки падают с неба: Европу накрыл водяной армагеддон

Европа продолжает страдать от наводнения. После жары до +35 градусов в такие страны, как Польша, Австрия, Румыния, Чехия и Словакия пришла осень с температурой +8...+12 градусов. Такую погоду принес циклон "Борис". В Европе почти неделю шли очень сильные беспрерывные дожди. В некоторых местах на один квадратный метр вылилось до 350-500 литров воды. Реки вышли из берегов, сильное течение сносило дамбы и мосты. Вода отрезала села и города от связи с внешним миром, оставила их без чистой воды, еды. Людей приходилось спасать с крыш домов. На сегодня известно о 16 погибших европейцах.

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Дунай залил Братиславу

Европа продолжает уходить под воду. От стихийного бедствия больше всего пострадали Польша, Чехия, Австрия, Румыния и Словакия. В Братиславе во вторник уже выглянуло солнышко, рассказал нам киевлянин Василий, который сейчас живет в Словакии. Его квартира находится на берегу Дуная.

"В Словакии больше всего пострадала западная часть, как раз сама столица Братислава. Она находится на границе с Венгрией и Австрией, также Чехия расположена в 80 км от столицы Словакии. Все речки впадают в Дунай в Братиславе. Тут создалась паводковая ситуация. С прошлого четверга (12 сентября) и до сегодняшней ночи 17 сентября беспрестанно шел дождь. Грунт размыло, падали старые деревья. Улицы узкие, поэтому сразу возникли проблемы с транспортом. Уровень воды в Дунае поднялся на 9,7 метра. Сам Дунай обычно узкий, а тут так разлился, как Днепр в Киеве. Залило набережные, кафе. Пик наводнения был как раз вчера вечером (16 сентября. – Ред.). Вода должна пойти на спад, если не начнет быстро таять снег в горах", – рассказал OBOZ.UA Василий.

В Братиславе есть много районов с частной застройкой, оттуда были эвакуированы жители. Вывезли также и Братиславский зоопарк из-за размытия грунта. Плохо ходил транспорт в выходные, особенно трамваи. Но эту проблему быстро решили, запустив по этим маршрутам автобусы.

Затопило в старом городе и министерство внутренних дел, также поплыли лимузины, которые стояли неподалеку.

По словам Василия, жители Словакии очень ответственные, поэтому в выходные практически никого не было на улицах, все сидели дома.

"Каждый день накануне наводнения предупреждали о стихии, сообщали, насколько повысится вода. И люди заранее сделали запасы еды и никуда не ходили. А в понедельник люди заполонили городские мосты, потому что фотографировали и снимали на видео последствия разлива Дуная. В реке можно было увидеть какие-то трубы, мебель. Даже катер плыл по Дунаю, его откуда-то снесло потоком. Районы вокруг Братиславы пострадали, были эвакуированы люди из района Малых Карпатах. Там потоки реки Студничка сносили все. Хотя в обычное время – это горный ручей, но сейчас он вышел из берегов. Были обрывы линий электропередач, села оказались без света. В регионах и дома плавали", – говорит украинец.

Также представители водного хозяйства на набережной Дуная быстро возвели металлический забор, который сдерживал воду. В Братиславе места затопления ограждены полицейской ленточкой и заходить туда было запрещено. Нарушителей тут же полиция забирала в автомобиль и проверяла документы. За такие действия предусмотрена ответственность.

Сейчас ситуация с погодой в Словакии улучшилась, но ожидают, что вода с Польши, Австрии, особенно с гор, может прийти и в Словакию, поэтому точного прогноза, когда ситуация улучшится, пока не дают.

В воскресенье в Словакии был государственный праздник и магазины не работали. Люди делали покупки в пятницу. Работали только продуктовые маленькие магазинчики.

Вода разрушила все, что создавалось на протяжении 30 лет

Тяжелая ситуация с наводнением в Польше. Вода дошла до города Вроцлав, там затоплены жилые массивы Маршовице-1 и Маршовице-2. Власти попросили жителей домов этих районов перебраться на верхние этажи.

Все службы заняты тем, чтобы поднять уровень набережных хотя бы на полтора метра. Для этого свозят мешки с песком и фольгу, ими огораживают набережную. Если ситуация будет выходить из-под контроля, людей будут эвакуировать. Ожидается, что наводнение во Вроцлаве начнется в среду, 18 сентября, и достигнет своего пика в пятницу, 20 сентября.

Тяжелая ситуация в Нижнесилезском и Опольском воеводствах.

В городе Ныса вода размыла набережные. С понедельника 16 сентября тут объявлена эвакуация жителей. До этого 2 тысячи жителей пытались спасти свой город – они наполняли мешки песком и складывали вдоль набережной. В спасении участвовали даже дети и пожилые люди. С военных вертолетов также сбрасывали мешки с песком на прорванные дамбы. Но вода оказалась сильнее.

В районе Глогува серьезные проблемы с движением, поскольку дороги затоплены, вода стекает с полей. Вышла из берегов речка Особлога. Спасатели развозят еду и воду в те села, куда могут добраться.

Поднимается вода на Одре в районе города Ополи и в соседних селах. Уровень воды уже более 6 метров и вскоре может достигнуть семи, это всего лишь на метр ниже, чем во время наводнения в 2010 году.

В селе Глухолазы вода снесла временный мост и второй мост, который строился. Они оба поплыли по течению вниз. Занятия в школах отменили. В домах нет электричества и воды. А в соседних селах люди сидят на крышах своих домов и ждут эвакуации. На помощь им вылетел вертолет, который будет спасать жителей.

Инженерные войска отправлены в село Глухолазы, которое уже полностью затопило.

В некоторых населенных пунктах вода уничтожила коттеджи. А также офисы, кафе, прачечные. Люди пытаются спасти хотя бы то, что еще можно восстановить. Они жалуются, что вода разрушила все, что они создавали на протяжении последних 20-30 лет. Многие жалуются, что уже нет сил и возможностей заново восстанавливать свою жизнь.

Автомобили плыли по улицам

Большая вода добралась и до Чехии. Наихудшая ситуация в Моравско-Силезском крае. Тут закрыта часть дорог, есть ограничения и на железной дороге. На участке от Границе-на-Мораве до Остравы движение ограничено на всю неделю. Разлив воды произошел на месте слияния рек Опава и Одра, в железнодорожной насыпи появились две трещины длиной 50 м. Из этого района эвакуируют людей.

Без горячей воды и тепла остались некоторые города и села. Река повредила мост в Опаве, практически все мосты сейчас в этом городе закрыты. Не работают начальные школы и садики.

Также в этих районах погибли три человека. Один был найден в затопленной квартире, второй – в ручье. В воскресенье обнаружили тело женщины в реке. Еще восемь человек пропали без вести.

Город Литовель затоплен на 80%, тут тоже закрыты школы и садики, нет света и интернета, питьевой воды, есть проблемы с оповещением жителей.

Бурная вода размыла мосты и дороги, оставив без связи населенные пункты, туда невозможно подвезти продукты и питьевую воду. Не работают телефоны, и люди не могут дозвониться своим родным.

Страховые компании не справляются с потоком претензий от жителей, у которых повреждено имущество или автомобили.

Пострадал город Есенек, людей тут спасали с помощью лодок и вертолетов. Автомобили плыли по улицам, несколько домов обрушились, а теперь городу грозят оползни.

Даже ласточки падали с неба

В Австрии в горах на высоте более 1000 метров выпал снег, дороги замело. Особенно сильно от циклона пострадали земли Нижней Австрии. На речках прорвало две дамбы, затопило несколько сел. Людей спасали из домов, падали деревья.

Пять дней подряд тут не прекращался дождь. Жители Австрии говорят, что еще не помнят такой непогоды. Вода из реки в Вене переливалась даже в метро и подземные переходы города. Несколько веток метро остановились.

Уже известно о 5 погибших. Четверо пожилых людей не удалось спасти из затопленных домов, также погиб пожарный, который откачивал воду из подвала. Один из мужчин утонул в собственном доме, а его супруге удалось спастись – она спряталась в шкафу и несколько часов кричала и звала на помощь.

Местные жители рассказывают, что даже ласточки падали с неба: эти птицы не могут летать под мощным дождем и искать себе пищу, поэтому массово гибнут.

Украине наводнение не угрожает

Хоть погода в Европе сейчас налаживается, дожди отступили, но расслабляться еще рано. Температура вновь поднимается до +23...+25 градусов, а это значит, что с гор хлынет вода от растаявшего снега. Также вода в реках продолжит свое движение и вновь может разлиться в селах и городах.

Угрожает ли наводнение Украине? Украинская синоптик Наталия Диденко успокаивает.

"Нам такое наводнение не грозит. Потому что значительную часть территории Украины определят поле повышенного атмосферного давления. Это означает, что сухая погода будет длиться еще долго. Единственное, на западе и юге Украины в эти дни могут быть дожди, достаточно сильные ливни с грозами. Но это рядовая ситуация. Я бы сказала, что Украине, наоборот, сейчас угрожает засуха, а не наводнение", – говорит Диденко.

Пока что в зоне угрозы наводнения остаются Румыния, Польша, Чехия, Словакия и Австрия.