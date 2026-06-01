Снимала порно с малолетней дочерью: на Закарпатье многодетная мать взята под стражу. Фото и видео

В Закарпатской области взята под стражу 32-летняя женщина, которую подозревают в изготовлении и распространении запрещенного контента с участием ее малолетней дочери. Материалы транслировались через интернет-платформы во время прямых эфиров с привлечением ребенка.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и источники полученных средств. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Под процессуальным руководством Мукачевской окружной прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 32-летней жительницы региона. Следствие считает, что она организовала онлайн-эфиры, в которых фигурировал ее несовершеннолетний ребенок, и получала за это финансовое вознаграждение от пользователей платформы.

Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карты, наличные средства и другое имущество, которое может иметь значение для расследования. Отдельно проверяется происхождение активов и возможные признаки легализации доходов.

Социальные службы изъяли детей из семьи и направили их на медицинское обследование и психологическую помощь. Досудебное расследование продолжается по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, касающихся изготовления и распространения запрещенного контента с участием несовершеннолетних, а также возможного насилия в отношении ребенка.

Подозреваемой инкриминируется изготовление, распространение и сбыт детской порнографии и сексуальное насилие, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия (ч. 3 ст. 301-1 и ч. 4 ст. 153 УК Украины).

