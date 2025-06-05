Снимал объекты на телефон: СБУ задержала студента, который корректировал удары врага по Украине. Фото

Служба безопасности Украины задержала еще одного корректировщика воздушных атак России по Полтавщине и Днепропетровщине. Ему оказалось всего 16 лет. Во время обыска у парня изъят телефон с доказательствами работы на РФ.

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Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По материалам дела, злоумышленником оказался местный студент, которого оккупанты втянули в подрывную деятельность, обещая денежное вознаграждение.

Основной задачей агента был поиск и верификация координат военных объектов и локального аэродрома: наличие там самолетов, военных и техники. Кроме того, фигурант пытался получить информацию о местах производства элементов для украинских БПЛА.

По заданию куратора из ГРУ агент выезжал в соседний регион для сбора данных, проводил фотофиксацию стратегических объектов и отправлял информацию куратору.

Сотрудники ведомства оперативно разоблачили информатора, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства. Одновременно с этим Служба безопасности провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена, совершенная в условиях военного положения"). Злоумышленник находится под стражей.

Ранее стало известно о том, что правоохранители поймали и бросили за решетку гражданина Украины, который оказался агентом российской ФСБ. Мужчина наводил ракеты террористов по Славянской ТГ в Донецкой области в обход противовоздушной обороны.

Кроме того, 4 июня контрразведка Службы безопасности Украины задержала на Житомирщине агента ФСБ России, который передавал "графики" боевых вылетов авиации Сил обороны в Хмельницкой области. 41-летний местный безработный рассчитывал на быстрый заработок, зато теперь ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ задержала агента ФСБ России, который устроился на строительство командных пунктов ВСУ и передавал оккупантам их координаты. Его задачей была корректировка ракетных обстрелов со стороны агрессора.

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