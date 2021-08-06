Снаряд полностью разрушил стену, мужчину спасли чудом: новые детали обстрела оккупантами Красногоровки

Врачи Кураховской больницы прооперировали жителя Красногоровки, что в Покровском районе на Донетчине, который стал жертвой утреннего обстрела жилых домов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на контролируемой украинскими властями территории Донецкой области. Ранним утром 5 августа, российские наемники-боевики обстреляли из пушки жилой дом в Красногоровке из пушки "Рапира" калибром 100 мм.

Как рассказали журналисты телеканала Украина, которым удалось пообщаться с потерпевшим, мужчина находится в реанимации. Его ожидают несколько тяжелых операций и длительный период восстановления. Одна из двух комнат небольшой квартиры супругов - полностью разрушена снарядом.

Супруга Игоря Лариса рассказала, что обстрел Красногоровки начался около семи утра. Привыкшие к войне местные жители не придали особого значения огню со стороны врага. Но уже какой-то момент Лариса как-будто оглохла. Уже сквозь неестественную тишину до нее донесся крик мужа. Его привалило стеной.

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Женщина сама вытащила супруга на лестничную клетку, вызвала скорую.

"Он был в грязи, крови", - поделилась Лариса.

Как отметили врачи "еще бы немного и спасти мужчину не удалось".

Сам пострадавший, которому медики разрешили короткое время пообщаться с прессой, рассказал, что на момент взрыва сидел в комнате. Сначала он услышал звук, похожий на шипение. Затем раздался взрыв и уже в следующий момент он был прижат дверью. Со всех сил начал кричать и пробираться в коридор квартиры.

По словам украинских военных, огонь по жилым кварталам Красногоровки вели с тяжелой артиллерии.

"Мы обнаружили хвостовик рапиры - 100 мм. Это пушка 100-миллиметровая. Прямой наводкой стреляли в жилой дом", - сказал украинский военнослужащий.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты утром 5 августа обстреляли Красногоровку. Ранение получил мирный житель. Ему предстоит длительное восстановление, его квартира полностью разрушена.