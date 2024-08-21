Сначала пиарился с флагом, а теперь публикует ложь об Украине: как российский электрик стал политическим беженцем в Европе и 'перекрасился'

Россиянин Владимир Егоров в 2019 году вывесил в своем дворе в городе Торопец Тверской области украинский флаг. Таким образом он поддерживал Украину, с которой Россия уже вела войну, и Олега Сенцова, находящегося в российской тюрьме. Егоров пытался просить политическое убежище в Украине, но ему отказали.

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В РФ Егорову за его "экстремистскую деятельность" в соцсетях грозило якобы десять лет тюрьмы. Тогда он перешел границу с Литвой и попросил убежище там. Теперь Егоров живет в Европе, отдыхает на Мальте и ругает Украину. Как "хорошие русские" проникают в Европу, подробнее читайте в материале OBOZ.UA.

Россиянин повесил украинский флаг во дворе

57-летний Владимир Егоров, электрик из города Торопец Тверской области РФ, стал известен тем, что в 2019 году поднял в своем дворе украинский флаг. Правда, флаг реял где-то за сараем, но Егоров уверял, что с трассы его хорошо видно.

Мы тогда писали о нем, и он рассказывал, что поддерживает Украину. А особенно Олега Сенцова, украинского режиссера, который тогда находился в российской тюрьме. Также хочет, чтобы освободили украинских моряков, которых тогда тоже держали в российских застенках.

По его словам, российские власти его преследовали, приходили полицейские, интересовались, зачем он вывесил украинский флаг. А он отвечал, что это его частная территория, поэтому имеет право делать тут то, что захочет.

Также говорил, что уже давно борется с властью, вел местный паблик "Граждане Торопца". Там рассказывал о местных коррупционерах, как воруют песок и лес, а потом устраивают вечеринки. Вот он все эти фото и выкладывал.

Но первый свой условный срок он получил за пост в "ВКонтакте" в 2016 году, где прокомментировал высказывание Дмитрия Медведева относительно низких зарплат учителей. Медведева назвал "дебилом", а Путина "крысой". После этого якобы к нему пришли с обыском.

Еще Егоров рассказывал, что за его позицию ему писали угрозы, говорили, чтобы убирался из города.

Тогда он решил бежать из России в Украину. Однако на границе пройти в нашу страну ему не удалось. Далее он отправился в Беларусь. Там пересек границу и обратился с просьбой об убежище. Егорову нужно было ждать решения украинских властей три недели, но мужчину выдворили из нашей страны, а СБУ запретила ему въезд на пять лет.

По словам Егорова, он не смог доказать, что в РФ против него заведено дело. Пока он был в Украине, в Торопце ему якобы подожгли дом (судя по фото, калитку), поэтому жена с дочкой уехали оттуда. Затем его выдворили и из Беларуси в РФ, где якобы допрашивали в лесу, содержали в СИЗО, а потом неожиданно отпустили под подписку о невыезде.

По словам россиянина, жил он на пособие по безработице в своем доме с забитыми окнами, питался картошкой с макаронами, потому что на работу в родном Торопце его не брали. Он жаловался, что с клеймом экстремиста он тут никому не нужен.

А уже в первых числах марта 2019 года он вывесил украинский флаг у себя на заднем дворе.

Переплыл озеро и пошел на маршрутку

После этих всех событий Владимир Егоров исчез из поля зрения, поменял аккаунт в соцсетях, ничего не писал.

Позже выяснилось, что в 2020 году против него завели еще одно дело по двум статьям – о публичном оправдании терроризма и публичных призывах к экстремизму. И ему грозило 10 лет. Якобы за то, что он написал пост в поддержку юного анархиста, который подорвал взрывное устройство в здании Архангельского ФСБ. Об этом он рассказывал изданию "Радио Свобода".

А потом ему якобы "пришили" еще один комментарий под новостью о подрыве главы района под Воронежем. И он испугался, согласился во всем признаться, чтобы ждать суда на подписке о невыезде.

А далее история и вовсе детективная. В это время Егоров, который находился под следствием и на подписке о невыезде, якобы сговорился с незнакомым человеком в интернете, который приехал за ним в феврале 2021 года и забрал его к себе в Москву. Там Володя ему помогал чинить электричество. А через некоторое время незнакомец отвез Егорова к себе на дачу. Так он прожил четыре месяца, вместе они изучали вариант, как перейти границу из Беларуси в Литву.

"Черные проводники" помогли Егорову, отвезли и высадили его из машины возле озера между Беларусью и Литвой, прямо в ластах, с гидромешком и с GPS. Так он должен был проплыть под водой 400 м, но заблудился и плыл 1200 м, греб очень долго вдоль литовского берега.

Потом на берегу переоделся и пошел на маршрутку, которая привезла его в Вильнюс. Тут он сдался полиции. Некоторое время Егоров жил в аэропорту в транзитной зоне, потом в палаточном лагере для беженцев.

Мнение об Украине поменял

Поверила ли Литва истории Владимира Егорова, непонятно. Но с тех пор (примерно с июня 2021 года) он живет в этой стране, в Facebook называет себя Vladimir Dačiulis. Пишет, что он не гражданин Литвы.

Недавно Владимир вернулся с отдыха на Мальте. На своей страничке рассказал, что купил недорогой круиз на один день по архипелагам Мальты. Бесплатно давали пиво и колу, можно было прыгать с борта яхты в море.

А вот что касается Украины, то теперь Владимир Егоров свое мнение поменял. Это раньше он поднимал украинский флаг и привлекал внимание правоохранителей РФ, становился жертвой режима, потом просил политического убежища.

Теперь он пишет по поводу событий в Курской области так: "Радуются украинцы. Пока. Пока путло не взял покровск и дальше не пошел семимильными, потому что резервы всу все сгорят под кабами как это было на полигоне в Курской области. Смысл этого безумия с обеих сторон у властей рф и Украины один – остаться у власти как можно дольше. Бесконечная война это обеспечивает". (Орфография автора сохранена.)

И еще цитата Владимира Егорова в ответ на наше замечание, что он про "Киев за три дня забыл":

"Вот тут BILD сообщает. Врут? Ну это фигня, не про курск.)) Ситуация для ВСУ в Донбассе катастрофическая – аналитик BILD.

В воскресенье Донецкая областная военная администрация объявила о принудительной эвакуации семей с детьми из города Покровск. Когда-то там жили 80 000 человек. Сейчас в Покровском районе 53 000 жителей, из них почти 4000 детей. Российские войска подошли к райцентру на 7-8 км. В начале года это были 38 км. Российский плацдарм расширяется почти ежедневно.

"Власти Украины распорядились эвакуировать город Покровск с 65 000 жителей в течение двух недель. Из Торецка, что в 50 км к северо-востоку, бежали 29 000 из 32 000 прежних жителей. Пусть я вновь делаю себя непопулярным – ситуация в Донбассе катастрофическая. В этой ситуации я по-прежнему считаю крайне рискованным отправлять 5000 лучших солдат в соседнюю страну вместо проведения контрнаступления там", – пишет эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке".

На наше замечание, что же это жителя Торопца из Тверской области, который украинский флаг у себя во дворе поднимал, вдруг в Европу потянуло, Егоров ответил:

"А Германия союзник Кремля уже? Люся (вероятно, Алексей Арестович. – Ред.) был прав) у вас цензура такая же, как и в рашке. Перестали отличаться. Это и на Западе заметили. Вот пишут – послали вашего клоуна подальше. Не отдадут ему пушечное мясо для сырского. Кстати, почему то батальон Монако не попросил вернуть, почему? Я Украину поддерживаю, но не малороссию во главе с zeрмаками. А давайте лучше поговорим, как опа ермака, испортила отношение Украины с Германией, зачем то сообщившая миру, что зеля знал о готовимшемся взрыве северного потока ? Что б Залужного подставить? Подставили. Украину. Криворожское х*** точно такое же как и московское ) оба вцепились в кресла, не оторвать", – пишет россиянин Егоров.

Мы не знаем, является ли Егоров таким себе агентом российских спецслужб, которого так настойчиво внедряли в Европу, делая из него "жертву режима". Или это просто российский электрик, странный человек, который постоянно нарывался на неприятности в РФ, чтобы получить хоть какое-то уголовное дело или даже срок за эстремизм и т.п. В результате он использовал и Украину для того, чтобы стать политическим беженцем и уехать в европейскую страну из РФ, жить там на пособиях. А когда мечта осуществилась, он скинул маску и распространяет ложь против нашей страны.

Но в любом случае спецслужбам Литвы стоит присмотреться к истории этого человека. Так ли она проста и удивительна, чтобы оказаться правдой?