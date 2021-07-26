Сможет ли НАБУ доказать сговор главы Харьковского облсовета "Слуги народа" Товмасяна с замглавы облсовета из ОПЗЖ Малышом?

22 июля при получении взятки в 1 миллион 50 тысяч гривен от директора Областного коммунального специализированного предприятия по выполнению норм экологической безопасности Сергея Шпаркого детективами Национального антикоррупционного бюро задержан заместитель главы Харьковского областного совета Андрей Малыш, фракция пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За Жизнь".

Малыш постоянно обсуждал со Шпарким и обсуждал, что не будет требовать увольнения Шпаркого в случае достижения договоренности.

Видео дня

Вместе с ним был задержан адвокат, исполняющий роль посредника.

Одновременно НАБУ провело обыски в кабинете и на квартире главы Харьковского облсовета, главы фракции Слуга народа Артура Товмасяна по адресу проспекта Победы 65Г в Харькове. Товмасян на встрече со Шпарким дал ему для решения проблемных вопросов контактное лицо – Руслана Танабаша.

9 апреля 2021-го года Танабаш встретился со Шпарким и получил от него взятку в 300 тысяч гривен за сохранение на должности – якобы для Товмасяна.

6 мая Шпаркий встретился с Малышом и передал ему 200 тысяч гривен. Эти деньги якобы также предназначались Товмасяну.

Все эти детали есть в решении суда по избранию меры пресечения для подозреваемых и проведению обысков.

При заходе детективов НАБУ к Товмасяну на обыск, глава облсовета выбросил в окно два своих телефона Айфон.

На данный момент в деле предъявлены подозрения Малышу и адвокату. Следствие по Товмасяну продолжается, его статус в деле пока не определен.

Фракция "Слуги народа" в облсовете провела заседание и отказалась исключать из фракции Товмасяна.

Детективы НАБУ подозревают, что преступная группировка в Харьковском облсовете намеренно создавала проблемы директорам многочисленных госпредприятий, подчиненных облсовету, а затем посредник предлагал директору "порешать проблемы" за взятку. Схема была скрытной, через посредников, однако у детективов есть основания предполагать, что руководство Харьковского облсовета является организованной преступной группировкой, которая вымогала деньги с подчиненных руководителей госпредприятия.

При наличии достаточных доказательств подозрение будет немедленно предъявлено и Товмасяну.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.