В Киеве остановили автомобиль Кивы, машину окружили силовики. Фото, видео и все подробности

Автомобиль народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы остановлен правоохранителями на Столичном шоссе в Киеве. Нардеп находится на месте задержания.

Об этом сообщил сам Кива в своем Telegram. По его словам, никакого подозрения в госизмене он не получал (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Сотрудниками национальной полиции был остановлен мой автомобиль с претензией на то, что документы в нем являются незаконными. Была вызвана следственно-оперативная группа, проезд моей машины был заблокирован, сейчас выясняются обстоятельства", – рассказал нардеп.

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Он обвинил МВД в намерении "подбросить запрещенные предметы и вещи, для дальнейшего уголовного преследования".

На видео с места видно, что автомобиль Кивы окружен спецназовцами в масках.

Позднее спецназ уехал, а депутата отпустили.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе генпрокурора начали расследование против Кивы по подозрению в государственной измене.

В ответ нардеп заявил, что никакие преследования не смогут остановить его борьбу "за восстановление дружеских отношений Украины с Россией".