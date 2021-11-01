В Киеве остановили автомобиль Кивы, машину окружили силовики. Фото, видео и все подробности
Автомобиль народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы остановлен правоохранителями на Столичном шоссе в Киеве. Нардеп находится на месте задержания.
Об этом сообщил сам Кива в своем Telegram. По его словам, никакого подозрения в госизмене он не получал (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
"Сотрудниками национальной полиции был остановлен мой автомобиль с претензией на то, что документы в нем являются незаконными. Была вызвана следственно-оперативная группа, проезд моей машины был заблокирован, сейчас выясняются обстоятельства", – рассказал нардеп.
Он обвинил МВД в намерении "подбросить запрещенные предметы и вещи, для дальнейшего уголовного преследования".
На видео с места видно, что автомобиль Кивы окружен спецназовцами в масках.
Позднее спецназ уехал, а депутата отпустили.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе генпрокурора начали расследование против Кивы по подозрению в государственной измене.
В ответ нардеп заявил, что никакие преследования не смогут остановить его борьбу "за восстановление дружеских отношений Украины с Россией".