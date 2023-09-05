СМИ предположили, что 'Интерпайп' платит налоги в России 'вынужденно'

ООО "Интерпайп-М", принадлежащее группе компаний "Интерпайп" и продолжающее работать в России и уплачивать налоги в бюджет страны-агерсора, может делать это "вынужденно". Такое предположение озвучено в материале "Обвинение "Интерпайпа" в работе в России. Тест на зрелость и невежество", сообщает издание Апостроф.

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Автор материала утверждает, что те, кто обвиняют "Интерпайп" в том, что компания не прекратила работу в России после полномасштабного вторжения в Украину, не понимают, как на самом деле работает бизнес.

"Нужно для начала разобраться, что значит "продолжил работать". Во-первых, не стоит забывать, что есть долгосрочные контракты, которые каждый бизнес должен выполнять. Особенно, если это крупная международная публичная компания, к надежности и способности выполнять обязательства которой присматриваются рейтинговые агентства во всем мире. Больше того, это же не лично "Интерпайп Украина" или Виктор Пинчук платят налоги в России. Это делает российская дочерняя структура, которая является обособленным юридическим лицом и отдельным хозяйствующим субъектом", – объясняет автор материала.

В статье обращают внимание, что Виктор Пинчук владеет российской компанией "Интерпайп-М" не на прямую, а через кипрские юридические лица, для которых не установлены такие ограничения по сотрудничеству с Россией, как это предусмотрено украинским законодательством.

Также в материале отмечают, что сумма уплаченных налогов со стороны "Интерпайпа-М" за 2022 год в России крайне незначительна.

"Расследователи" сетуют, что по результатам 2022 года "Интерпайп" уплатил в российский бюджет 36 миллионов рублей налогов на прибыль. Но что такое для российского бюджета в 36 миллионов? Пустяки, которые существенно повлиять на ход войны не могут", – говорится в материале.

Автор материала отмечает, что даже компании с мировым именем не могут гарантировать прекращение продажи своих товаров в Россию и не несут ответственности, если такие товары в конце концов в Россию попадают через другие страны.

"Можно поспорить, что украинские компании группы "Интерпайп" после начала большой войны прямых контрактов с Россией не заключали, а границу между Украиной и Россией продукция "Интерпайп" на прямую не пересекала. "Интерпайп" не может нести ответственность за границу России с другими странами.Задавать вопросы, а может ли так случиться, что продукция "Интерпайпа" оказывается в России столь же бессмысленно, как и задавать вопрос, может ли оказаться в России бутылка Кока-Колы и должна ли Кока-Кола за это отвечать", – говорится в статье.

В материале выдвигают тезис, что требования к "Интерпайпу" прекратить работать в России являются следствием неосведомленности о бизнес-процессе.

"Интерпайп" обвинили чуть ли не в финансировании войны против Украины, совершенно не разобравшись, в чем заключается ситуация, почему "Интерпайп" не закрыл российский офис и почему компания вынужденно платит налоги в российский бюджет", – указывают в статье.

В материале предполагается, что благодаря функционирующему бизнесу Виктор Пинчук может эффективно восприниматься российской стороной как непубличный переговорщик от Украины.

"В 2017 году Пинчук даже был готов взять на себя удар по статье в The Wall Street Journal "Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией". Когда есть необходимость в общении врагов, которые не доверяют друг другу и откровенно друг друга не воспринимают, персоналия переговорщика должна безапелляционно восприниматься всеми сторонами Еще раз Мы не утверждаем, что такой переговорщик от Украины действительно есть, тем более что это – Виктор Пинчук. Нет. Но если в таком переговорщике в Украине была бы потребность, то более удачной кандидатуры, чем Пинчук, нечего было бы и искать", – предполагают в статье.

Напомним, ранее украинские СМИ обнародовали расследование, в котором привели факты продолжения работы в России компании группы "Интерпайп" – ООО "Интерпайп-М".