СМИ обнаружили связь между новым букмекером BuddyBet и подсанкционным Parimatch

Появившейся недавно на украинском игорном рынке букмекер BuddyBet связан с подсанкционным Parimatch через компанию Winever B.V. (Кюрасао).

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте BuddyBet.

Winever B.V. имеет лицензию на организацию азартных игр в Кюрасао.

До введения санкций СНБО, Winever B.V. оперировала сайтами букмекера Parimatch.

Компания Winever B.V. основана в октябре 2022. Директором указан житель Латвии Виктор Колесников.

Стоит отметить, что BuddyBet имеет еще одну косвенную связь с Parimatch. Официальное приложение BuddyBet в магазине Apple AppStore до недавнего времени имело название "Parimatch Калькулятор".

Помимо этого, бывшим клиентам подсанкционного Parimatch поступает рассылка о возможности "вывода застрявших средств" через BuddyBet. Соответствующие рекламные сообщения публикуются также в социальных сетях.

Российские ставки

Как известно, 11 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда букмекерских компаний и лотерей. В список попали 287 юридических и 120 физических лиц.

Среди компаний, попавших под санкции, есть как российские - "Спортбет", "Бетсити", "Матчбет", "Букмекерская контора "Пари", "Марафон", "БК "Олимп", "Спортлото", "Бет.ру", так и украинские - ООО "Париматч", "ПокерматчUA". Санкции введены на 50 лет и предусматривают блокировку активов, запрет на торговые операции, в том числе вывод капитала из Украины, аннуляцию или приостановку лицензий.

Владимир Зеленский заверил, что букмекерские фирмы работали против Украины, выводили средства из страны и направляли их в российскую экономику, фактически спонсируя войну против украинского государства.