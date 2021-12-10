В Украине произошло новое смертельное ДТП с маршруткой: подробности трагедии под Тернополем. Фото

На Тернопольщине произошла смертельная авария с микроавтобусом – Mersedes Benz Sprinter столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Passat. Трагедия унесла жизни водителя маршрутки и пассажирки, еще несколько человек получили травмы.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

ДТП произошло около 17:00 в среду, 8 декабря, недалеко от села Лозовая под Тернополем. Микроавтобус Mersedes Benz Sprinter вез пассажиров в Кременец и успел лишь выехать за пределы областного центра, как столкнулся с Volkswagen Passat.

Шофер микроавтобуса и пассажирка, которая сидела на переднем сидении, скончались в больнице, врачам не удалось их спасти. В полиции Тернопольской области пока что не установили, какое именно транспортное средство выехало на встречную полосу.

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"В маршрутке двое погибли, остальные пассажиры сильно пострадали. Их придавило креслами, одному мужчине даже оторвало ногу. Также сильные травмы у пассажиров легкового автомобиля, а водитель находится в шоковом состоянии", – сообщил OBOZREVATEL спикер областной полиции Сергей Крета.

По его словам, пока что все дают противоречивые показания. Одни говорят, что автобус выехал на встречную полосу, другие утверждают, что все было наоборот и правила нарушило легковое авто.

"Удар был сильный, автобус развернуло, а легковушку выбросило с дороги. Поэтому сейчас назначена экспертиза. Также мы ищем записи с видеорегистраторов проезжавших мимо автомобилей", – добавил Крета.

Водитель Павел Ящук скончался в больнице от полученных травм. Мужчина проживал в Кременце, ему было 58 лет.

"Жена очень плачет. Она просидела возле морга вчера, хотела забрать тело мужа, но ей так и не отдали", – рассказала одна из знакомых женщины.

Многие пассажиры, которые ездили этим маршрутом, вспоминают Павла как осторожного и очень вежливого водителя.

"Он никогда не разгонялся, как это делают другие его коллеги. Иногда даже казалось, что он еле-еле тянется. Просто он опытный водитель и никогда не торопился на дороге", – говорит женщина по имени Мария.

Коллеги Павла тоже подтверждают, что он был опытным водителем и проработал на предприятии более 25 лет.

Ольга Бочковская тоже скончалась уже в медицинском учреждении, ей было 52 года. Женщина сидела на переднем сидении маршрутки, поэтому сильный удар при столкновении пришелся и по ней.

По словам знакомых Ольги, в тот день она возвращалась из больницы – навещала своего сына. Также у женщины осталась взрослая дочь, которая работает бухгалтером. После трагедии она написала в соцсети: "Мама, как же без тебя…"

Давняя подруга погибшей вспоминает, что у нее была очень дружная и порядочная семья: "У Оли были добрые отношения с детьми, она в них вкладывала всю свою душу. Для них это огромная потеря".

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил дорожного движения, которое повлекло смерть нескольких человек), за что грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

К сожалению, смертельных ДТП в Украине меньше не становится. Так, с января по октябрь текущего года по всей стране произошло около 154 тыс. аварий, в которых погибли почти 2,5 тыс. человек и еще порядка 25 тыс. получили травмы.

Также напомним, что с января по октябрь этого года в Украине произошло около 154,5 тыс. ДТП. В них погибло почти 2,5 тыс. человек и почти 25 тыс. получили травмы.

Напомним, недавно Украину потрясла еще одна авария с маршруткой, которая столкнулась с фурой на Черниговщине. Трагедия унесла жизни 13 человек, еще семеро получили тяжелые травмы.