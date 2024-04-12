'Ветеранам' можно убивать, калечить и воровать: как российские суды прощают любые преступления участникам войны против Украины

Суды в России все чаще выносят мягкие приговоры за преступления, совершенные так называемыми героями СВО – участниками войны в Украине. Смягчающими обстоятельствами считаются положительные характеристики военного или его "боевые" награды. А недавно в РФ еще и был подписан закон, согласно которому почти любой преступник может избежать наказания, если отправится на "СВО".

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Участие в "СВО" как смягчающее обстоятельство

В Забайкалье Чернышевский районный суд дал три года условно двум ранее судимым 29-летним мужчинам, совершившим кражу в больших размерах. Виктор Кузьмин и Николай Кузнецов подъехали к территории Сервисного локомотивного депо, сломали замок и угнали товаров на 706 тыс. руб.

Украденное они хотели сдать на металлолом, но их задержала полиция. Сесть мужчины должны были на пять лет, поскольку кража большая, совершенная по предварительному сговору лиц, с незаконным проникновением.

Однако оказалось, что оба обвиняемых – "ветераны СВО". Суд учел это, а также то, что они признали вину, раскаялись и имеют военные награды.

Кстати, на войну в Украину эти двое ушли из колонии, где отбывали наказание также за кражу.

Ефрейтора-контрактника Владислава Устинова суд признал виновным в ДТП с двумя погибшими. Ему присудили два года лишения свободы в колонии-поселении и лишили водительских прав. Три суда приговор первой инстанции поддержали.

Однако виновник аварии обратился в Верховный суд РФ. И уже там выяснилось, что за это время он успел пойти на "СВО", заслужил там положительную характеристику и даже получил новое звание. В результате от наказания его освободили.

"Ветерану" простили новое убийство

Дикое преступление произошло в непризнанной Южной Осетии. Там бывший наемник ППК "Вагнер" Георгий Сиукаев убил местного жителя с инвалидностью Сослана Валиева (мужчина страдал ДЦП).

Преступление произошло 17 апреля 2023 года. Сиукаеву не понравился номер автомобиля Валиева – "888". И он его зарезал. На суде "вагнеровец" говорил, что хотел просто напугать. Максимальное наказание за такое преступление – 15 лет тюрьмы.

Но суд учел, что у Сиукаева есть ордена и медали России и Южной Осетии за участие в "СВО", он раскаялся, якобы примирился с потерпевшей стороной и имеет ребенка. Поэтому его приговорили к четырем годам лишения свободы.

Сиукаев отправился на Донбасс еще в 2015 году добровольцем, в результате конфликта убил своего командира и скрылся. Задержали его в 2017 году, посадили. А в 2022 году Сиукаев завербовался в "Вагнер".

500 тысяч рублей родственникам убитого командира он так и не выплатил.

Суд на стороне "медалиста"

В Челябинске доброволец ЧВК "Вагнер" в октябре 2022 года жестоко избил свою бывшую жену Татьяну. Он ворвался в квартиру, бил ее ногами, руками, ударил пистолетом, а когда женщина потеряла сознание, бил ногами дальше.

После этого он забрал дочь, которая от испуга скрылась в туалете, и оставил Татьяну в квартире. К тому же он забрал двоих постарше.

В результате избиения у женщины раздроблены кости лица, сломанные глазницы. Ей пришлось вставлять титановые пластины.

Приговор суда – только штраф 5000 рублей. Судья хотел, чтобы пострадавшая примирилась с "вагнеровцем" и взяла от него деньги, но она отказалась.

Причиной столь мягкого решения суда стали награды "за взятие Бахмута".

Искупить вину на фронте

Недавно кремлевский диктатор Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности лиц, совершивших преступление или отбывающих наказание, если они идут воевать.

Также погасить судимость или освободиться от уголовной ответственности можно в случае получения награды на войне или увольнения со службы (по возрасту или ранениям).

Таким образом преступникам предоставлен зеленый свет – делай что хочешь, а вдруг что, пойдешь на войну и получишь "отпущение грехов".

В российских СМИ приводят статистику, свидетельствующую о том, что чаще всего "ветераны СВО" откупаются штрафами за пьяное управление автомобилем, причем это касается уже имеющих судимость.

Также за продажу наркотиков, кражи с отягчающими обстоятельствами, мошенничество в большом размере с использованием служебного положения, превышение должностных полномочий "ветеранам" просто выписывают штрафы.

Простые же граждане могут сесть в тюрьму за репост "идеологически неправильного" поста.