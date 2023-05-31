'Слуга' Трубицын выехал за границу благодаря письму от ГУР: стало известно, кого 'покрывает' спецслужба. Фото

Депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Владислав Трубицын, обвиняемый во взяточничестве, смог уехать из Украины благодаря письму от Главного управления разведки Минобороны Украины. 13 мая 2023 года он выехал за границу в направлении Польши с разрешением председателя Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко на основании письма от главы ГУР Кирилла Буданова.

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Об этом сообщили "Схемы". Позже в ГУР подтвердили, что они предоставили Трубицину такое письмо о содействии выезду из страны.

В то же время утверждается, что разведка сделала это по просьбе другой структуры – какой именно, озвучивать в ГУР не захотели.

"Такое письмо было выдано по просьбе другой структуры составляющей сектора сил безопасности и обороны Украины в рамках межведомственного взаимодействия с этой структурой и на их официальное обращение. Сейчас я не могу назвать эту структуру, возможно, эта информация может быть обнародована позже", – сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Он добавил, что на момент пересечения границы Трубицын не был ограничен в правах выезда: у него не изъяли загранпаспорт и не поставили отметку о пересечении границы с разрешения следователя.

Проанализировав страницу Трубицына в Facebook, можно предположить, что этой структурой, о которой сказал Юсов, могут быть Силы специальных операций ВС Украины. ССО не имеют полномочий относительно разрешений на пересечение гражданами границы.

В ГПСУ отказались комментировать выезд Трубицына из Украины. Там отметили, что информацию о пересечении границы любым лицом могут обнародовать следователи, если сочтут это нужным.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 14 апреля ВАКС должен был рассматривать дело депутата Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Владислава Трубицына и других о получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды. Трубицын дважды не явился на заседание суда.