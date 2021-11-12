'Слуга народа' заявил об информационной атаке на Зеленского, организованной эстонцем

Гражданин Эстонии и бизнесмен Гиллар Тедер якобы организовал медийную атаку на президента Украины Владимира Зеленского. Нардеп от "Слуги народа" Александр Дануца утверждает, что соответствующие документы ему передали общественные деятели.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook. Политик отметил, что суд обязал Офис генпрокурора начать соответствующее расследование (чтобы посмотреть документы, доскролльте страницу до конца).

"Ко мне обратились общественники и передали на изучение документы, с их слов, легально ими полученные, свидетельствующие о том, что за медийной атакой на президента Зеленского Владимира Александровича и нашу политическую силу стоит эстонский гражданин Хиллар Тедер", – отметил Дануца.

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Нардеп подчеркнул, что Тедер долгое время переписывался с главой офиса президента Эстонии, который сейчас уже не занимает эту должность, и "фактически давал ему команды, куда идти, что делать, о чем говорить и с кем".

"Все эти высказывания официальных лиц в адрес украинских органов власти – хорошо спланированный эстонский гамбит", – убежден Дануца.

Он добавил, что переписку Тедера с главой офиса эстонского президента должны внимательно изучить правоохранители обеих стран, поскольку в ней много чего неожиданного.

В качестве примера "слуга" приводит, что Тедер якобы советовался с бывшим чиновником о том, стоит ли давать взятку бывшему генпрокурору Украины, чтобы тот помогал эстонской стороне. Речь шла о 25 миллионах долларов.

Нардеп подчеркнул, что он обратился в Офис генпрокурора с заявлением об открытии уголовного производства, однако ему отказали. Затем Дануца обратился в Печерский райсуд Киева, который обязал ведомство внести соответствующие данные в Единый реестр досудебных расследований.

Отметим, что Гиллар Теред стал известен в Украине после скандала с торгово-развлекательным центром "Скай Молл".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эстонские СМИ обратились к генпрокурору страны с материалами о ведении Тедером бизнеса в оккупированном Россией Крыму.