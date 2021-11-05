Сломали нос и выбили зубы: на Киевщине компания подростков избила женщину из-за замечания. Фото

28-летняя жительница Белой Церкви сделала замечания молодым людям, которые распивали алкоголь на детской площадке. За это подростки набросились на нее с кулаками, сломали нос и выбили зубы.

Инцидент произошел еще месяц назад, но только сейчас полиция начала разбираться в произошедшем. Об этом сообщило местное издание "Без табу". Пострадавшая Ирина Дзецина рассказала журналистам, что с ней произошло, и предоставила соответствующие фото (чтобы посмотреть фото, докройте до конца страницы).

2 октября около 20:30 Ирина вместе со своей подругой и двумя детьми, 4 и 7 лет, возвращались домой с прогулки. Молодая мама решила зайти в магазин за молоком, а ее подруга с детьми пошли на детскую площадку.

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В это время на детскую площадку пришла группа подростков. Они имели при себе пиво, и были уже достаточно под хмельком. Подростки громко разговаривали, используя нецензурную лексику, кричали и размахивали бутылками пива.

Выйдя из магазина, Ирина услышала плач испуганных детей. Ее подруга пыталась унять хулиганов, но они не считались с замечаниями. Не помогла и угроза Ирины вызвать полицию.

Женщина все-таки позвонила правоохранителям. Пока она разговаривала по телефону, подростки решили "разобраться" с ее подругой. Они громко обзывали женщину, угрожали ей. На крики во дворе вышел отец Ирины. На его замечания одна девушка из компании ударила мужчину.

Увидев это, Ирина оттащила хулиганку, держа ее за руки, и усадила на лавочку.

"Отец забрал детей и повел к нам домой, пока мы остались ждать полицейских. Девушка в это время кричала, будто ее там убивали, хотя ее никто не избивал, а я просто держала, чтобы не убежала. Девушка укусила меня левую руку и каким-то образом моя сумка, которая была через плечо, зацепилась за ее цепочку на ее шее. Мы упали на асфальт, где этот ребенок начал меня тянуть за волосы, пока я пыталась нас распутать", – рассказала Ирина.

В это время подбежал один из подростков и стал бить Ирину кулаками по лицу. И только увидев машину полиции, подростки скрылись.

Издание отмечает, что пострадавшая Ирина Дзецина только через 8 дней после инцидента смогла получить направление на судебно-медицинскую экспертизу. И только через месяц, 3 ноября, отец пострадавшей получил приглашение на допрос на 8 ноября.

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